Cá voi khổng lồ liên tiếp xuất hiện trên biển Lâm Đồng

Sáng 23-4, người dân tại nhiều khu vực ven biển tỉnh Lâm Đồng thích thú khi liên tiếp chứng kiến cá voi kích thước lớn xuất hiện, ngoi lên mặt nước săn mồi tại vùng biển Mũi Né và Liên Hương.
Cụ thể, tại khu vực biển Hòn Lau, phường Mũi Né, một con cá voi lớn được người dân phát hiện cách bờ khoảng 800m. Theo ghi nhận, cá voi liên tục hụp sâu rồi bất ngờ ngoi lên mặt biển, há miệng săn mồi. Trên mặt nước lúc này xuất hiện đàn chim biển bay sà xuống, dấu hiệu cho thấy khu vực có nhiều cá nhỏ.
Nhiều người dân và du khách đã dừng chân theo dõi cảnh tượng hiếm gặp này, đồng thời dùng điện thoại ghi lại hình ảnh cá voi săn mồi ngay gần bờ.
Cùng thời điểm, tại vùng biển Cổ Thạch, xã Liên Hương, người dân cũng phát hiện một con cá voi khổng lồ liên tục nhào lộn trên mặt nước rồi há miệng săn mồi. Cá voi nhiều lần ngoi hẳn lên khỏi mặt biển, bơi lội trong thời gian dài, tạo nên khung cảnh ấn tượng.
Theo người dân địa phương, thời gian gần đây cá voi thường xuyên xuất hiện tại vùng biển Lâm Đồng và đã ghi nhận đàn cá voi khoảng 100 cá thể bơi lội trên mặt nước, gây bất ngờ lớn.
Việc cá voi liên tục xuất hiện được cho là tín hiệu tích cực cho thấy nguồn lợi thủy sản tại vùng biển địa phương đang dồi dào, môi trường biển có dấu hiệu phục hồi tốt. Với ngư dân miền biển, cá voi từ lâu được xem là “cá Ông”, loài vật linh thiêng mang lại may mắn mỗi khi xuất hiện.