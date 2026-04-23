Cá voi khổng lồ liên tiếp xuất hiện trên biển Lâm Đồng

Người dân tại vùng biển Mũi Né và Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng) liên tiếp phát hiện cá voi khổng lồ ngoi lên mặt nước, há miệng săn mồi gần bờ, tạo nên cảnh tượng hiếm gặp và thu hút nhiều người theo dõi.

Sáng 23-4, người dân tại nhiều khu vực ven biển tỉnh Lâm Đồng thích thú khi liên tiếp chứng kiến cá voi kích thước lớn xuất hiện, ngoi lên mặt nước săn mồi tại vùng biển Mũi Né và Liên Hương.

VIDEO: Cá voi liên tiếp xuất hiện và săn mồi trên biển Lâm Đồng. Nguồn: NGUYỄN MINH - HỒNG TƯƠI

Cụ thể, tại khu vực biển Hòn Lau, phường Mũi Né, một con cá voi lớn được người dân phát hiện cách bờ khoảng 800m. Theo ghi nhận, cá voi liên tục hụp sâu rồi bất ngờ ngoi lên mặt biển, há miệng săn mồi. Trên mặt nước lúc này xuất hiện đàn chim biển bay sà xuống, dấu hiệu cho thấy khu vực có nhiều cá nhỏ.

Cá voi há miệng săn mồi trên biển Mũi Né

Nhiều người dân và du khách đã dừng chân theo dõi cảnh tượng hiếm gặp này, đồng thời dùng điện thoại ghi lại hình ảnh cá voi săn mồi ngay gần bờ.

Cá voi há miệng săn mồi trên biển Cổ Thạch, xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng)

Cùng thời điểm, tại vùng biển Cổ Thạch, xã Liên Hương, người dân cũng phát hiện một con cá voi khổng lồ liên tục nhào lộn trên mặt nước rồi há miệng săn mồi. Cá voi nhiều lần ngoi hẳn lên khỏi mặt biển, bơi lội trong thời gian dài, tạo nên khung cảnh ấn tượng.

Cá voi có kích thước lớn xuất hiện trên biển. Ảnh: NGUYỄN MINH

Theo người dân địa phương, thời gian gần đây cá voi thường xuyên xuất hiện tại vùng biển Lâm Đồng và đã ghi nhận đàn cá voi khoảng 100 cá thể bơi lội trên mặt nước, gây bất ngờ lớn.

Người dân kịp thời ghi lại cảnh tượng cá voi xuất hiện trên biển. Ảnh: NGUYỄN MINH

Việc cá voi liên tục xuất hiện được cho là tín hiệu tích cực cho thấy nguồn lợi thủy sản tại vùng biển địa phương đang dồi dào, môi trường biển có dấu hiệu phục hồi tốt. Với ngư dân miền biển, cá voi từ lâu được xem là “cá Ông”, loài vật linh thiêng mang lại may mắn mỗi khi xuất hiện.

TIẾN THẮNG