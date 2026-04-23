Gia Lai: Bộ đội chở nước cấp cho người dân vùng hạn

Chiều 23-4, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) điều 3 xe bồn chở 24m³ nước sạch cấp cho người dân làng Sơn (xã Ia Nan), mở đầu chương trình hỗ trợ nước sinh hoạt miễn phí tại khu vực biên giới bị ảnh hưởng của khô hạn.

Làng Sơn có 115 hộ, 502 nhân khẩu. Do nắng hạn kéo dài, các giếng nước cạn kiệt khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Việc cấp nước sinh hoạt cho người dân làng Sơn dự kiến kéo dài khoảng 30 ngày, đến khi bước vào mùa mưa. Trong thời gian này, mỗi ngày, đơn vị cấp trung bình 8m³ nước sạch bằng xe bồn; nếu khô hạn kéo dài, nhu cầu tăng, sẽ nâng lượng nước cấp hàng ngày.

Đại tá Nguyễn Chí Kiên, Bí thư Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 tham gia cấp nước sinh hoạt cho người dân

Trong ngày đầu cấp nước, xe bồn vào tận khu dân cư, dừng trước từng nhà để bà con mang dụng cụ ra nhận.

Không khí trong làng trở nên nhộn nhịp, tiếng cười nói rộn ràng, ai nấy đều phấn khởi.

Người dân bắt tay các chiến sĩ gửi lời cảm ơn chân thành trước sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời, rồi nhanh chóng đưa nước về sử dụng.

Chị Rchâm Hplui (làng Sơn) cho biết, những ngày khô hạn kéo dài khiến giếng cạn, việc sinh hoạt của gia đình gặp nhiều khó khăn. Khi xe bồn của đoàn chở nước đến tận làng, cả nhà rất phấn khởi.

"Có nước sạch sử dụng, gia đình yên tâm vượt qua mùa nắng hạn, đồng thời biết ơn các chiến sĩ đã kịp thời hỗ trợ", chị Rchâm Hplui nói.

Thượng tá Phạm Xuân Tri, Phó Bí thư Đảng ủy, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 72 cho biết, việc chở nước cấp miễn phí cho người dân làng Sơn nhằm góp phần giúp bà con ổn định sinh hoạt, vượt qua mùa khô hạn.

Bên cạnh làng Sơn, thời gian tới, đơn vị dự kiến mở rộng hỗ trợ sang thôn Đức Hưng (xã Ia Nan), nơi dự báo cũng sẽ thiếu nước.

"Quan điểm của đơn vị là không để người dân vùng biên giới thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô; ở đâu người dân gặp khó về nước, ở đó có Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 72", Thượng tá Phạm Xuân Tri khẳng định.

HỮU PHÚC