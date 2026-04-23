Nhiều công trình hạ tầng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm dự kiến hoàn thành trong năm 2026

Các chủ đầu tư đang khẩn trương triển khai thi công các dự án: đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề về kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 23-4, ông Nguyễn Đỗ Anh Tú, Phó Trưởng phòng Phòng quản lý xây dựng giao thông đường bộ, Sở Xây dựng TPHCM, thông tin về lộ trình triển khai các bãi đậu xe công cộng trên địa bàn và hạ tầng giao thông Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Về hạ tầng giao thông Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng, các chủ đầu tư đã khẩn trương triển khai thi công đối với các dự án: đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc (các khu chức năng số 3, số 4) và hoàn thiện trục đường Bắc - Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ).

Các hạng mục trên dự kiến hoàn thành trong năm 2026, góp phần từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng khung của khu đô thị.

Ngoài ra, HĐND TPHCM đã thông qua chủ trương đầu tư dự án Quảng trường Trung tâm và Trung tâm Hành chính TPHCM.

Trong giai đoạn tiếp theo, thành phố tiếp tục triển khai các dự án theo quy hoạch được duyệt, ưu tiên hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình trọng điểm. Dự kiến đến năm 2030, Khu đô thị mới Thủ Thiêm từng bước được đầu tư đồng bộ, hình thành trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ hiện đại.

Liên quan đến bãi đậu xe, Sở Xây dựng TPHCM đang nghiên cứu đề xuất bổ sung các bãi đậu xe ngầm và nổi tại những vị trí chiến lược, như bến xe buýt công viên 23-9, bến xe Tân Phú và bến xe Chợ Lớn, nhằm tạo điều kiện cho người dân kết nối thuận tiện với hệ thống vận tải hành khách công cộng.

Dự kiến các hạng mục trên sẽ được triển khai đầu tư để đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026 - 2027.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tú, Phó Trưởng phòng Phòng q uản lý xây dựng giao thông đường bộ, Sở Xây dựng TPHCM thông tin tại buổi họp báo

Sở cũng phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm áp lực giao thông khu nội đô, như điều chỉnh linh hoạt thời gian cấm dừng đậu, thu phí sử dụng tạm thời lòng lề đường tại 20 tuyến đường khu vực trung tâm.

Đồng thời, đẩy nhanh việc tổ chức phân làn đường linh hoạt trên các trục đường huyết mạch như đường Cộng Hòa, đường Ba Tháng Hai, dự kiến hoàn thành trước ngày 15-5.

Sở Xây dựng TPHCM đang làm rõ quy định về lưu thông xe bán tải (pickup) trong nội thành. Theo ông Nguyễn Đỗ Anh Tú, loại phương tiện này không bị giới hạn thời gian và phạm vi lưu thông theo Quyết định 23 của UBND TPHCM. Tuy nhiên, người dân cần lưu ý phân biệt giữa loại ô tô con pickup và ô tô tải pickup cabin đơn hoặc cabin kép, để tuân thủ đúng hệ thống báo hiệu giao thông theo quy định.

THU HƯỜNG