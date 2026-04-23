Gia Lai: Khoan sâu 160m, giếng tự phun hỗn hợp khí và nước

Đồng thời, UBND xã cũng đã báo cáo Sở NN-MT đề nghị kiểm tra, làm rõ nguyên nhân giếng khoan phun khí và nước, từ đó hướng dẫn phương án xử lý phù hợp.
Theo báo cáo của UBND xã Chư Prông, gia đình ông Lê Danh Lăng khoan giếng tại rẫy thuộc thôn Hưng Tiến để lấy nước tưới cây. Ngày 21-4, khi khoan đến độ sâu khoảng 160m, bộ dụng cụ khoan nặng 2,1 tấn trong lỗ khoan bất ngờ bị lực đẩy nâng lên. Gia đình phải dừng khoan và kéo toàn bộ thiết bị lên khỏi miệng giếng. Sau đó, hỗn hợp khí và nước phun cao hơn 10m.
Qua kiểm tra ban đầu, nước giếng trong, không màu, không mùi, nhiệt độ bình thường. Hiện tượng giếng khoan tự phun hỗn hợp khí và nước vẫn tiếp diễn.