Gia Lai: Khoan sâu 160m, giếng tự phun hỗn hợp khí và nước

Chiều 23-4, ông Phạm Ngọc Toàn, Chủ tịch UBND xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đã yêu cầu gia đình ông Lê Danh Lăng (xã Chư Prông) quây hàng rào, gắn biển cảnh báo, tạm đóng cửa khu vườn, không cho người dân hiếu kỳ tiếp cận khu vực giếng khoan tự phun khí và nước để bảo đảm an toàn.

Giếng khoan tự phun hỗn hợp khí, nước
Clip giếng khoan tự phun nước, khí

Đồng thời, UBND xã cũng đã báo cáo Sở NN-MT đề nghị kiểm tra, làm rõ nguyên nhân giếng khoan phun khí và nước, từ đó hướng dẫn phương án xử lý phù hợp.

Dòng nước và khí phun cao

Theo báo cáo của UBND xã Chư Prông, gia đình ông Lê Danh Lăng khoan giếng tại rẫy thuộc thôn Hưng Tiến để lấy nước tưới cây. Ngày 21-4, khi khoan đến độ sâu khoảng 160m, bộ dụng cụ khoan nặng 2,1 tấn trong lỗ khoan bất ngờ bị lực đẩy nâng lên. Gia đình phải dừng khoan và kéo toàn bộ thiết bị lên khỏi miệng giếng. Sau đó, hỗn hợp khí và nước phun cao hơn 10m.

Lực phun rất mạnh

Qua kiểm tra ban đầu, nước giếng trong, không màu, không mùi, nhiệt độ bình thường. Hiện tượng giếng khoan tự phun hỗn hợp khí và nước vẫn tiếp diễn.

Cận cảnh giếng khoan tự phun nước, khí
HỮU PHÚC

