Công an TPHCM bố trí 59 điểm cấp căn cước cho học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp

Công an TPHCM ưu tiên tối đa lực lượng tại 59 điểm cấp thẻ để đảm bảo 100% các em có căn cước trước kỳ thi tốt nghiệp năm 2026.

Chiều 23-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở VHTT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, chủ trì.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong chủ trì buổi họp báo

Tại họp báo, Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an TPHCM, cho biết, Công an TPHCM cùng Công an các xã, phường, đặc khu đã rà soát, thống kê có 3.000 trường hợp bị thất lạc giấy tờ tùy thân.

Công an TPHCM đã phối hợp cấp hơn 1.840 giấy khai sinh, hơn 1.100 thẻ căn cước cho các trường hợp này. Tuy vậy, hiện vẫn còn gần 1.230 trường hợp chưa hoàn tất thủ tục. Công an TPHCM khuyến khích người dân hoặc thân nhân của các trường hợp trên chủ động liên hệ Công an xã, phường, thị trấn nơi đang cư trú để khai báo thông tin; hoặc liên hệ đường dây nóng của Công an TPHCM theo số 0693.187.111 (Phòng PC06) để được hướng dẫn xử lý.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh cho biết thêm, Công an TPHCM cũng đang tập trung triển khai cấp thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử mức 2 cho trẻ từ 6 đến 14 tuổi, nhằm thay thế dần giấy khai sinh và thẻ BHYT giấy bằng dữ liệu số trên ứng dụng VNeID.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an TPHCM thông tin tại buổi họp báo

Đặc biệt, đối với các em học sinh sinh năm 2008 và 2011, Công an TPHCM ưu tiên tối đa lực lượng tại 59 điểm cấp thẻ để đảm bảo 100% các em có căn cước trước kỳ thi tốt nghiệp năm 2026.

Dịp này, Công an TPHCM phối hợp với các nhà mạng làm sạch dữ liệu thuê bao, đối soát trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhằm loại bỏ SIM rác. Để tạo thuận tiện nhất, Công an Thành phố sẽ bố trí nhân sự tại Công an cấp xã để người dân chuẩn hóa thông tin SIM ngay khi đi làm các thủ tục hành chính.

Hướng dẫn của Công an TPHCM 1. Với những người chưa có giấy tờ tùy thân: - Bước 1: Người dân hoặc thân nhân chủ động liên hệ Công an xã, phường, thị trấn nơi đang cư trú để khai báo thông tin. - Bước 2: Cung cấp bất cứ giấy tờ nào còn lưu giữ (dù là bản cũ, bản sao) hoặc thông tin về quê quán, người thân, thời điểm đến Thành phố. Nếu gặp vướng mắc, người dân gọi về số 0693.187.111 (Phòng PC06) để được hướng dẫn xử lý. 2. Đối với trẻ em từ 6 đến 14 tuổi (cấp căn cước và định danh số) - Trường hợp trẻ chưa có thẻ căn cước, phụ huynh đưa trẻ đến 59 điểm cấp căn cước của thành phố. Khi đi mang theo căn cước của cha/mẹ và giấy khai sinh của trẻ. - Trường hợp trẻ đã có thẻ căn cước nhưng chưa có tài khoản VNeID mức 2, phụ huynh đưa trẻ đến 168 Công an xã, phường, đặc khu để thu nhận hồ sơ định danh điện tử. Quy trình kích hoạt trên VNeID (sau khi đã đi thu nhận hồ sơ): (1) Cha/mẹ đăng nhập vào ứng dụng VNeID của mình. (2) Chọn mục “Kích hoạt tài khoản định danh điện tử”. (3) Nhập Số định danh cá nhân của trẻ và Số điện thoại (số đã đăng ký với cơ quan Công an). (4) Nhập mã OTP gửi về điện thoại để hoàn tất. 3. Đối với học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp năm 2026 (sinh năm 2008 và 2011) Các em học sinh thuộc diện này sẽ được ưu tiên xử lý hồ sơ nhanh nhất tại 59 điểm cấp Căn cước của Thành phố để kịp thời gian thi tốt nghiệp. Công an TPHCM lưu ý, phụ huynh nên đưa các em đi làm sớm trước kỳ thi 2026. Khi đi chỉ cần mang theo thẻ căn cước cũ (nếu có) hoặc mã định danh cá nhân để đối soát dữ liệu nhanh chóng. 4. Đối với việc kích hoạt SIM chính chủ (chuẩn hóa thông tin thuê bao) - Bước 1: Người dân vào ứng dụng VNeID, mục "Thông tin thuê bao" để xem mình đang đứng tên bao nhiêu SIM. Nếu thấy số lạ hoặc thông tin chưa đúng, cần xử lý ngay. - Bước 2, có 3 cách, cụ thể: + Cách 1 (tại nhà): Sử dụng ứng dụng của nhà mạng (MyViettel, MyVNPT, MyMobiFone) để xác thực bằng khuôn mặt và CCCD gắn chip. + Cách 2 (tại điểm giao dịch): Đến các cửa hàng của nhà mạng gần nhất. + Cách 3 (tại Công an cấp xã): Trong các đợt cao điểm, Công an Thành phố sẽ phối hợp với các nhà mạng cử nhân sự trực trực tiếp tại Công an cấp xã. Người dân có thể kết hợp chuẩn hóa SIM khi đi làm các thủ tục hành chính khác.

THU HƯỜNG