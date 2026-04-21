Cà Mau: Sạt lở làm 4 căn nhà hư hỏng hoàn toàn

Trước đó, khoảng 2 giờ, khu vực nhà dân cặp kênh xáng Cà Mau - Bạc Liêu (nằm trên tuyến lộ tẻ Cống Chùa, khóm 13, phường Tân Thành) xảy ra sạt lở.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, nhiều căn nhà cặp mé sông đã bị nhấn chìm xuống kênh xáng Cà Mau - Bạc Liêu. Một số căn bị rạn nứt, nguy cơ tiếp tục sạt lở.
Theo UBND phường Tân Thành, vụ sạt lở làm 4 căn nhà hư hỏng hoàn toàn, 2 căn bị sạt lở một phần. Ước thiệt hại về tài sản khoảng 900 triệu đồng, không thiệt hại về người.
Ngay sau vụ sạt lở, UBND phường Tân Thành cử lực lượng công an, phường đội phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Cà Mau hỗ trợ người dân di dời tài sản, tháo dỡ công trình bị ảnh hưởng sạt lở đến nơi an toàn.