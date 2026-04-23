Cá chết hàng loạt quanh khu bơm cát thi công dự án Cảng hàng không Cà Mau

Ngày 23-4, một lãnh đạo UBND phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) cho biết, qua thống kê ban đầu có hơn 80 hộ dân nghi bị ảnh hưởng bởi việc bơm cát thi công dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau, khu vực ảnh hưởng tập trung chủ yếu ở khóm 3 và khóm 4.

Cá bống tượng bị chết do nhiễm mặn

Hiện UBND phường Tân Thành đã phối hợp với Sở NN-MT tỉnh Cà Mau kiểm tra, lấy mẫu nước và ghi nhận ý kiến người dân. Sau khi có kết quả chính thức từ các cơ quan chuyên môn về nguyên nhân và mức độ ô nhiễm, phường sẽ có phương án xử lý.

Người dân phản ánh khu vực bơm cát nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau làm nước mặn tràn ra xung quanh, ảnh hưởng đến cá nuôi

Theo phản ánh của người dân, khu vực gần dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau, xảy ra tình trạng cá chình và cá bống tượng chết kéo dài vài tháng nay.

Người dân cho rằng, đơn vị thi công khi bơm cát có đắp đập ngăn nước nhưng không triệt để, đập thấp nên nước mặn tràn vào các ao nuôi cá, kênh rạch xung quanh. Hiện đang mùa hạn mặn gay gắt, nguồn nước dưới các kênh rạch bị nhiễm mặn làm cho nông dân không thể lấy nước vào ao nuôi hoặc lấy nhầm nước mặn dẫn đến tình trạng cá chết hàng loạt; có hộ tỷ lệ cá chết hơn 80%, gây tiền hại tiền tỷ.

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau có vốn đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư. Để phục vụ mở rộng, nâng cấp, Cảng hàng không Cà Mau đóng cửa từ ngày 30-10-2025 đến 31-10-2026. Khi thi công hoàn thành sẽ khai thác trở lại.

TẤN THÁI