Bổ sung một số quy định trong thi đua khen thưởng

Chiều 23-4, đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua các dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) với tỷ lệ đại biểu tán thành hơn 90%.

Thành tích tới đâu khen thưởng tới đó

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng vừa được Quốc hội thông qua quy định về nguyên tắc khen thưởng “thành tích đến đâu khen thưởng đến đó”, và một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng. Không khen thưởng nhiều lần hoặc bằng nhiều hình thức cho cùng một thành tích, ngoại trừ khen thưởng công trạng.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên họp chiều 23-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Việc khen thưởng sẽ chú trọng hướng tới cá nhân, tập thể trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh và những người công tác ở biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng nhấn mạnh yếu tố "chuyển đổi số" và "đổi mới sáng tạo". Các tiêu chuẩn xét duyệt danh hiệu "chiến sĩ thi đua toàn quốc", "chiến sĩ thi đua cơ sở" cũng như các hình thức xét tặng huân chương, bằng khen đều được bổ sung yêu cầu về ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, để được xét khen thưởng, công nhân cần có sáng kiến mang lại giá trị cao và tham gia giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao tay nghề. Đối với nông dân, cần có mô hình sản xuất hiệu quả ổn định từ 2 năm trở lên và giúp đỡ các hộ khác phát triển kinh tế, tạo việc làm.

Bổ sung danh hiệu cấp cơ sở, theo đó, danh hiệu thi đua cấp cơ sở được sửa đổi thành danh hiệu "xã, phường, đặc khu tiêu biểu". Phân cấp thẩm quyền khen thưởng cho các bộ, ban, ngành và cấp tỉnh được giao quyền quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng bằng khen, giấy khen thuộc phạm vi quản lý. Theo đó, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định tặng danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa, “gia đình văn hóa”, “tập thể lao động tiên tiến”, “chiến sĩ thi đua cơ sở”, “lao động tiên tiến” và giấy khen.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Ảnh: QUANG PHÚC

Trước đó, báo cáo tiếp thu, giải trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, tiếp thu các ý kiến của đại biểu, Chính phủ tiếp thu quy định riêng 2 loại hình khen thưởng “khen thưởng phong trào thi đua theo chuyên đề” và “khen thưởng chuyên đề”, để bảo đảm phản ánh đúng bản chất của hình thức khen thưởng, gắn với việc tổ chức và tổng kết các phong trào thi đua theo từng nhiệm vụ, lĩnh vực cụ thể và khen thưởng thành tích phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị mà không thông qua tổ chức phong trào thi đua… Luật này có hiệu lực từ ngày 1-10-2026.

Phải đăng ký khi hoạt động tôn giáo trên không gian mạng

Theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua, cấm các hành vi phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo. Cùng với đó, luật cũng nghiêm cấm xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ giữa người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

Trong luật mới, đã bổ sung hành lang pháp lý đối với hoạt động trên không gian mạng. Theo đó, khi hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng, tổ chức, cá nhân, người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung phải thông báo, đăng ký hoặc đề nghị về việc thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định mới nhất, tổ chức, cá nhân được thực hiện hoạt động tín ngưỡng ngoài cơ sở tín ngưỡng; các hoạt động tín ngưỡng thực hiện ngoài cơ sở tín ngưỡng có tính chất phức tạp, quy mô lớn phải được đăng ký trước khi thực hiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Pháp luật cũng quy định, trong thời hạn 6 tháng, nếu nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung không tổ chức sinh hoạt tôn giáo thì văn bản chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung của UBND cấp xã sẽ hết hiệu lực.

Luật này có hiệu lực từ ngày 1-1-2027.

ĐỖ TRUNG