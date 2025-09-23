Cà Mau tháo gỡ tình trạng bất động sản “bất động”

Thời gian qua, nhiều dự án khu dân cư, khu đô thị mới và khu thương mại tại Cà Mau gặp khó khăn trong việc sang tên, chuyển nhượng do một số đoạn, tuyến đường chưa được cập nhật vào bảng giá đất, khiến việc xác định nghĩa vụ tài chính bị đình trệ.

Ngày 23-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết, HĐND tỉnh Cà Mau vừa thông qua nghị quyết bổ sung 233 đoạn, tuyến đường vào bảng giá đất định kỳ giai đoạn 2020-2024. Đây được xem là bước tháo gỡ quan trọng cho thị trường bất động sản địa phương.

Khu đô thị Happy Home gặp vướng mắc trong việc chuyển nhượng bất động sản do một số tuyến đường chưa được cập nhật vào bảng giá đất

Theo Luật Đất đai năm 2024, bảng giá đất là căn cứ để tính thuế và các nghĩa vụ tài chính liên quan. Vì vậy, việc chậm cập nhật bảng giá tại nhiều dự án đã khiến người dân và doanh nghiệp không thể hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, làm thị trường rơi vào tình trạng “bất động”.

Việc bổ sung bảng giá đất nói trên kỳ vọng sẽ khơi thông hoạt động giao dịch bất động sản, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời tăng nguồn thu ngân sách từ đất đai.

TẤN THÁI