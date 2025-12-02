Giá đất đô thị, đất ven biển phía Đông TPHCM dự kiến tăng mạnh từ năm 2026

Ngày 2-12, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết đang lấy ý kiến về dự thảo tờ trình xây dựng bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1-2026. Theo đó, giá đất ở các khu vực đô thị, ven biển phía Đông TPHCM được dự báo sẽ tăng đáng kể, đặc biệt tại các tuyến đường trọng điểm phục vụ du lịch.

Cụ thể, giá đất khu vực phía Đông TPHCM dự kiến tăng trung bình từ 20%–50% so với bảng giá đất hiện hành theo Quyết định 26/2024. Trong đó, nhiều tuyến đường ven biển, đường mới tại các phường như Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa… có mức điều chỉnh tăng cao hơn hẳn.

Chẳng hạn, đường Thùy Vân nằm sát biển Bãi Sau, có giá đất ở dự kiến là 149,48 triệu đồng/m2. Giá này tăng hơn 1,9 lần so với giá đất ở đang áp dụng hiện nay là 78 triệu đồng/m2.

Tuyến đường Hạ Long – đường Quang Trung (chạy dọc khu vực biển Bãi Trước, Bãi Dứa) có giá dự kiến là 146,31 triệu đồng/m2; tăng gần 2,5 lần so với giá đang áp dụng hiện nay là 58,5 triệu đồng/m2.

Đường Thùy Vân nằm sát biển Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TPHCM) có giá đất ở dự kiến là 149,48 triệu đồng/m2﻿. Ảnh: QUANG VŨ

Một số tuyến đường đô thị tập trung đông khách du lịch thuộc địa bàn phường Vũng Tàu như: đường Trần Hưng Đạo, đường Ba Cu, đường Hải Đăng, đường Phan Văn Trị, đường Phó Đức Chính; đường Võ Thị Sáu... cũng có giá dự kiến tăng từ 20% trở lên.

Dù điều chỉnh tăng, giá đất trong dự thảo vẫn thấp hơn đáng kể so với giá thị trường. Đơn cử, đường Thùy Vân có giá khảo sát lên tới 249,6 triệu đồng/m², nhưng mức giá dự kiến chỉ là 149,48 triệu đồng/m². Tương tự, đường Quang Trung có giá khảo sát là 243,85 triệu đồng/m², trong khi giá dự kiến là 146,31 triệu đồng/m².

QUANG VŨ