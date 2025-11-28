Chỉ đạo mới về công tác xây dựng Bảng giá đất lần đầu tại TPHCM

Ngày 28-11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh ký văn bản truyền đạt ý kiến Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo về công tác xây dựng Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TPHCM.

Một góc TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Thủ trưởng các sở, ban ngành thành phố, Thủ trưởng Thuế TPHCM, Chủ tịch UBND 168 phường, xã, đặc khu và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc về cung cấp số liệu, dữ liệu để Sở NN-MT TPHCM thực hiện, tham mưu Bảng giá đất áp dụng ngày 1-1-2026.

Sở NN-MT TPHCM được giao khẩn trương tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Bảng giá đất trên địa bàn TPHCM theo quy định tại Luật Đất đai năm 2024, đảm bảo tiến độ và thời gian đề ra.

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM; Thủ trưởng các sở, ban ngành thành phố; Thủ trưởng Thuế TPHCM; Chủ tịch UBND 168 phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TPHCM trong trường hợp chậm trễ việc thực hiện Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1-1-2026.

THANH HIỀN