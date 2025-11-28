Kinh tế

Địa ốc

Chỉ đạo mới về công tác xây dựng Bảng giá đất lần đầu tại TPHCM

SGGPO

Ngày 28-11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh ký văn bản truyền đạt ý kiến Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo về công tác xây dựng Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TPHCM.

Một góc TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Một góc TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Thủ trưởng các sở, ban ngành thành phố, Thủ trưởng Thuế TPHCM, Chủ tịch UBND 168 phường, xã, đặc khu và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc về cung cấp số liệu, dữ liệu để Sở NN-MT TPHCM thực hiện, tham mưu Bảng giá đất áp dụng ngày 1-1-2026.

Sở NN-MT TPHCM được giao khẩn trương tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Bảng giá đất trên địa bàn TPHCM theo quy định tại Luật Đất đai năm 2024, đảm bảo tiến độ và thời gian đề ra.

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM; Thủ trưởng các sở, ban ngành thành phố; Thủ trưởng Thuế TPHCM; Chủ tịch UBND 168 phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TPHCM trong trường hợp chậm trễ việc thực hiện Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Tin liên quan
THANH HIỀN

Từ khóa

Bảng giá TPHCM dữ liệu đất đai dự án Sở Tài chính Chủ tịch UBND TPHCM

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn