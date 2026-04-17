Cà Mau: Thiếu khoảng 1.000 giáo viên ở các cấp học

Ngày 16-4, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo “Kiến tạo giáo dục trong kỷ nguyên số nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo Cà Mau”.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục thảo luận, góp ý hoàn thiện đề án “Nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Cà Mau”, bảo đảm đề án được xây dựng trên cơ sở khoa học và thực tiễn.

Theo Sở GD-DT tỉnh Cà Mau, trên địa bàn toàn tỉnh có 215 cơ sở mầm non, 313 trường tiểu học, 174 trường THCS và 53 trường THPT, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập. Hiện toàn tỉnh còn thiếu khoảng 1.000 giáo viên ở các cấp học; cơ cấu môn học chưa cân đối khi một số môn còn dư, trong khi các môn thiết yếu như Tiếng Anh, Tin học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật… lại thiếu.

Hệ thống giáo dục cũng phụ thuộc chủ yếu vào khu vực công lập, đặc biệt ở bậc THCS và THPT. Mặc khác, sự chênh lệch điều kiện dạy học giữa các vùng vẫn còn rõ nét; năng lực chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo chưa đồng đều; đội ngũ nhân viên hỗ trợ trường học còn thiếu.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Huỳnh Anh Huy, Hiệu trưởng Trường Sư phạm (Đại học Cần Thơ) cho rằng, ngành giáo dục tỉnh Cà Mau đang đứng trước một “điểm chuyển” đã có nền tảng nhưng chưa tạo được đột phá. Vấn đề đặt ra không chỉ là mở rộng quy mô, mà quan trọng hơn là tái cấu trúc toàn diện hệ thống theo hướng hiện đại, linh hoạt, cân đối và thích ứng với kỷ nguyên số.

Vì vậy, ngành giáo dục cần nắm bắt và vận dụng đúng các xu thế giáo dục trong kỷ nguyên mới không chỉ là yêu cầu tất yếu, mà còn là cơ hội để tạo ra bước phát triển mang tính đột phá, rút ngắn khoảng cách và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tỉnh cần xây dựng một hệ sinh thái giáo dục số cấp tỉnh, đặc biệt, cần ưu tiên triển khai ở vùng khó khăn, giúp học sinh tiếp cận giáo viên giỏi và nguồn học liệu chất lượng, từ đó bảo đảm công bằng trong giáo dục. Cần có cơ chế hỗ trợ thiết thực về tài chính, nhà ở và điều kiện làm việc nhằm thu hút giáo viên về công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

