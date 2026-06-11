Thí sinh mừng rỡ khoe 9 điểm môn Toán

Chiều 11-6, thí sinh kết thúc giờ làm bài môn Toán trong tâm trạng vui mừng, hớn hở. Nhiều em cho biết dư thời gian làm bài, có em tự tin khoe được điểm 9 môn Toán.

Thí sinh phấn khởi sau giờ làm bài thi môn Toán tại điểm thi THCS Trần Văn Ơn (phường Tân Định). Ảnh: THU TÂM.

Tại điểm thi THCS Trần Văn Ơn (phường Tân Định), ngay sau khi điểm thi mở cổng, tiếng reo vui đã vang một góc đường. Hầu hết thí sinh đều ra về với nụ cười rất tươi trên môi.

Nguyễn Thế Kiệt, học sinh lớp 12TH2, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, cho biết, em chỉ mất thời gian suy luận ở 2 câu hỏi về xác suất do dữ liệu đề cho hơi rối rắm. Còn lại tất cả câu hỏi trong đề thi đều dễ. Thí sinh này cho biết em dư đến hơn 20 phút thời gian làm bài.

Nhiều thí sinh cho biết năm nay sẽ có "mưa" điểm 8-9 môn Toán. Ảnh: THU TÂM.

Tương tự, Võ Thùy Trân, học sinh lớp 12A1, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, nhận định, so với đề thi năm ngoái thì đề môn Toán năm nay dễ hơn. Trong đó, câu hỏi trắc nghiệm và chọn đúng - sai đều dễ. Riêng phần trả lời ngắn có hai câu hỏi xác suất, trong đó một câu hỏi sau khi suy luận có thể tìm được đáp án, câu còn lại khá khó.

Đối với phần hình học, đề thi năm nay gợi ý toạ độ cho thí sinh nên không có tính chất đánh đố. Thùy Trân tự tin cho biết mình được 9 điểm môn Toán.

Nhiều thí sinh tại điểm thi THCS Trần Văn Ơn tự tin dự đoán được 9 điểm môn Toán. Ảnh: THU TÂM

Đây cũng là nhận định của Thành Long, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Bùi Thị Xuân. Thí sinh này cho biết chỉ cần đọc kỹ đề, có kỹ năng làm bài tốt có thể dễ dàng đạt từ 8 - 9 điểm. Chỉ những bạn nào "kiếm" điểm 9-10 thì phải có khả năng tư duy tốt.

"Em thấy nhiều bạn không làm được câu hỏi xác suất do câu hỏi khá lắt léo về tìm mật mã. Nhìn chung, đề thi không có dạng câu hỏi lạ, dễ bất ngờ đối với em", Thành Long phấn khởi cho biết.

Sau khi hoàn thành hai môn thi bắt buộc là Toán và Ngữ văn, ngày mai (12-6) thí sinh sẽ hoàn thành bài thi cuối gồm hai môn tự chọn, thời gian làm bài mỗi môn tự chọn là 50 phút.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TPHCM, ở buổi thi môn Ngữ văn vào sáng 11-6, tại điểm thi THCS Long Trường ghi nhận 2 trường hợp thí sinh gặp vấn đề sức khỏe trong giờ thi. Trong đó, một thí sinh là học sinh phải nhập viện. Điểm thi đã hỗ trợ đưa thí sinh đến cơ sở y tế và thực hiện quy trình xét đặc cách theo quy định. Một thí sinh còn lại bị ngất xỉu ngay sau khi phát đề, đã được đưa lên phòng y tế xử lý. Sau khi hồi phục, thí sinh trở lại phòng thi làm bài bình thường, không được bù giờ. Bên cạnh đó, tại điểm thi THCS Lý Thường Kiệt (phường Bình Trị Đông), có 3 đề thi bị lỗi in. Điểm thi đã tiến hành mở đề dự phòng theo quy định. Do phòng thi có khoảng cách xa, thời gian di chuyển kéo dài từ 3-5 phút nên điểm thi đã bù giờ cho các thí sinh bị ảnh hưởng. Riêng tại điểm thi THCS Nguyễn Du (phường Tân Thới Hòa), một thí sinh trong quá trình làm bài bỏ qua trang 2, làm bài trực tiếp từ trang 3. Sở GD-ĐT TPHCM đã hướng dẫn xử lý bằng cách cho thí sinh khóa trang 2 và tiếp tục làm bài từ trang 3. Sự việc đã được ghi nhận biên bản bất thường theo quy định.

THU TÂM