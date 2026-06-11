Giáo dục

Tây Nguyên – Nam Trung bộ và Đồng Nai: Giúp thí sinh khắc phục thời tiết mưa lớn, nắng nóng

SGGPO

Chiều 11-6, thời tiết tại nhiều địa phương khu vực Tây Nguyên, Nam Trung bộ và Đồng Nai có sự khác biệt rõ nét trong buổi thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Trong khi ở phía Tây tỉnh Lâm Đồng mưa lớn thì tại Đồng Nai thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các lực lượng chức năng và tình nguyện viên, các thí sinh đều đến điểm thi an toàn để dự thi môn Toán.

Tây Nguyên – Nam Trung bộ và Đồng Nai: Giúp thí sinh khắc phục thời tiết mưa lớn, nắng nóng

Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Thăng Long (phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), cơn mưa lớn kéo dài trong đầu giờ chiều khiến việc di chuyển của thí sinh gặp khó khăn. Các đoàn viên thanh niên và lực lượng công an đã túc trực tại cổng trường, che dù, hỗ trợ thí sinh nhanh chóng vào khu vực thi. Sự đồng hành của các lực lượng tình nguyện góp phần giúp thí sinh giữ tâm lý ổn định trước giờ làm bài.

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Lực lượng chức năng hỗ trợ thí sinh đi thi dù Đà Lạt có mưa lớn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Hỗ trợ thí sinh Đà Lạt vào điểm thi an toàn. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Tại Đắk Lắk, trong buổi thi môn Toán chiều 11-6, một sự việc đáng tiếc đã xảy ra khi một thí sinh không thể dự thi do đến điểm thi muộn sau khi gặp sự cố hỏng xe trên đường. Theo thông tin từ điểm thi Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk, thí sinh L.T.A., học sinh Trường THPT Chu Văn An, trên đường đến điểm thi đã gặp sự cố hỏng xe giữa đường. Trong lúc không có người hỗ trợ, em đã gọi điện về nhà nhờ mẹ đến đón để tiếp tục di chuyển đến điểm thi.

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Điểm thi Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: MAI CƯỜNG

Dù gia đình đã cố gắng đưa em đến trường nhanh nhất có thể, nhưng khi đến cổng điểm thi Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk, thí sinh đã quá thời gian cho phép vào phòng thi theo quy chế. Vì vậy, em không được tham dự môn thi Toán.

Tại điểm thi Trường THPT Phạm Văn Đồng (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai), khi các thí sinh đã vào phòng thi, nhiều phụ huynh vẫn nán lại bên ngoài cổng trường để chờ con. Bà Trần Thị Phương, ngụ xã Ia Hrung, cho biết trong những ngày thi bà đều trực tiếp đưa đón con và ở lại chờ từ sáng đến chiều. “Đêm qua tôi hồi hộp nên gần như không ngủ được. Chỉ mong con bình tĩnh, làm bài thật tốt và đạt kết quả như mong muốn”, bà Phương chia sẻ.

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Phụ huynh chờ đợi con dự thi tại Điểm thi Trường THPT Phạm Văn Đồng (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai). Ảnh: HỮU PHÚC

Trong khi đó, tại điểm thi Trường THPT Trấn Biên (Đồng Nai), thời tiết nắng nóng ngay từ đầu giờ chiều. Nhiều thí sinh được phụ huynh đưa đến điểm thi từ sớm. Lực lượng đoàn viên thanh niên, sinh viên tình nguyện bố trí sẵn nước uống, dù che nắng và hỗ trợ thí sinh vào khu vực thi.

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Lực lượng đoàn thanh niên TP Đồng Nai hỗ trợ thí sinh vào phòng thi trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Ảnh: PHÚ NGÂN
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Phụ huynh chờ đón con em trong thời tiết nắng nóng. Ảnh: PHÚ NGÂN

Theo phản ánh của một số thí sinh, đề thi Ngữ văn buổi sáng có nội dung mới, gắn với các vấn đề thời sự và công nghệ nhưng phù hợp với chương trình học. Thông tin từ Sở GD-ĐT Đồng Nai cho biết, buổi thi sáng 11-6 diễn ra an toàn, nghiêm túc, không xảy ra sự cố ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi và quá trình làm bài của thí sinh.

ĐOÀN KIÊN - PHÚ NGÂN - HỮU PHÚC - MAI CƯỜNG

Từ khóa

Ia Hrung Trường THPT Phạm Văn Đồng L.T.A. THPT Trấn Biên Sở GD-ĐT Đồng Nai Buổi thi Trần Thị Phương Xuân Hương Điểm thi Huynh

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