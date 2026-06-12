Thí sinh thi các môn tự chọn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Sáng 12-6, thí sinh trên cả nước bước vào buổi thi cuối với các môn tự chọn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sáng 12-6, thí sinh sẽ hoàn tất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thí sinh tùy theo đăng ký môn thi trước đó sẽ làm một hoặc hai bài thi trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (Công nghiệp, Nông nghiệp) và Ngoại ngữ.

Mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút.

Môn thi thứ nhất được phát đề lúc 7 giờ 30 phút, thí sinh bắt đầu làm bài từ 7 giờ 35 phút.

Môn thi thứ hai phát đề lúc 8 giờ 35 phút và bắt đầu làm bài lúc 8 giờ 40 phút.

Đây là buổi thi có cách tổ chức đặc thù khi sẽ có thí sinh chỉ đăng ký dự thi một môn, trong khi nhiều thí sinh khác dự thi hai môn liên tiếp.

Theo quy định, với thí sinh chỉ thi môn thi thứ nhất trong bài thi tự chọn, sau khi nộp phiếu trả lời trắc nghiệm, thí sinh ra khỏi phòng thi và di chuyển về phòng chờ ra cho đến khi hết giờ làm bài của môn thi cuối cùng mới được rời khỏi khu vực thi. Trong quá trình di chuyển về phòng chờ ra và trong thời gian ở phòng chờ ra, thí sinh phải giữ gìn trật tự, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của giám sát phòng thi hoặc người quản lý phòng chờ/khu vực chờ. Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi phòng chờ khi được phép của người quản lý phòng chờ và phải chịu sự giám sát của giám sát phòng thi khi ở ngoài phòng chờ ra.

Với thí sinh chỉ dự thi môn thi thứ hai trong bài thi tự chọn phải có mặt tại nơi gọi thí sinh vào phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị.

Ngày 11-6, trong ngày thi đầu tiên có 27 thí sinh bị đình chỉ thi (môn Ngữ văn 16 thí sinh, môn Toán 11 thí sinh); trong đó có 25 thí sinh sử dụng điện thoại, 2 thí sinh sử dụng tài liệu. Chiều 12-6, Bộ GD-ĐT sẽ họp báo về kết quả kỳ thi.

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LÂM NGUYÊN