Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và lãnh đạo TPHCM động viên thí sinh trước khi làm bài thi

Trước giờ thi sáng 11-6, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cùng đoàn công tác đến thăm điểm thi Trường THPT Kim Động (Hưng Yên).

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và đoàn công tác thăm Điểm thi Trường THPT Kim Động (Hưng Yên) trước giờ thi buổi sáng. Ảnh: ĐÌNH TUỆ

Tại đây, Bộ trưởng kiểm tra cơ sở vật chất, phòng thi, đồng thời động viên thí sinh, cán bộ làm nhiệm vụ trước buổi thi chính thức.

Điểm thi Trường THPT Kim Động, với 772 thí sinh dự thi, 33 phòng thi chính thức, 1 phòng chờ, 1 phòng thi dự phòng. Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi; các phòng thi được trang bị bàn ghế, hệ thống điện, quạt, bảo đảm ánh sáng và thông thoáng.

Khu vực để đồ của thí sinh bố trí riêng, cách khu vực phòng thi thi 25m. Các phương án đảm bảo an ninh an toàn, phòng cháy chữa cháy, công tác y tế phục vụ cho kỳ thi… được chuẩn bị đầy đủ.

Thí sinh Hà Nội đến điểm thi từ sớm. Video LÂM NGUYÊN

Phòng bảo quản đề thi, bài thi có đầy đủ tủ sắt, khóa để bảo đảm an toàn; hệ thống camera giám sát được lắp đặt theo đúng quy định; lực lượng công an và lãnh đạo điểm thi trực bảo vệ thường xuyên.

Toàn tỉnh Hưng Yên có 43.472 thí sinh đăng ký dự thi; 1.857 phòng thi chính thức, 88 phòng chờ và 70 phòng dự phòng…

Chia sẻ với các cán bộ, giáo viên làm thi tại điểm thi Trường THPT Kim Động, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, công tác chuẩn bị kỹ lưỡng luôn là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với thành công của kỳ thi.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn thăm điểm thi Trường THPT Kim Động (Hưng Yên) trước giờ thi buổi sáng. Ảnh: ĐÌNH TUỆ

Đến thời điểm hiện tại, qua ghi nhận của Ban chỉ đạo thi, các địa phương đã sẵn sàng triển khai đầy đủ, chu đáo các điều kiện cho kỳ thi.

Bộ trưởng cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ GD-ĐT đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo thi địa phương trong việc phối hợp giữa các nhà trường với chính quyền xã, phường nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức thi và hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh.

Bộ trưởng gửi lời chúc tới đội ngũ cán bộ, giáo viên và những người tham gia làm nhiệm vụ thi hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục động viên, hỗ trợ thí sinh để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, chất lượng và đúng quy chế.

Thí sinh Hà Nội đến điểm thi từ sớm. Ảnh: LÂM NGUYÊN

Tại Hà Nội, sáng 11-6 thời tiết mát mẻ, thuận lợi cho thí sinh dự thi. Các lực lượng như công an, thanh niên tình nguyện đến điểm thi từ sớm để hỗ trợ thí sinh. Khoảng 5 giờ 40 phút thí sinh bắt đầu đến các điểm thi.

An ninh ở các điểm thi được thắt chặt. Nhiều điểm thi lực lượng công an dựng rào chốt chặn cách cổng trường khá xa, bảo đảm thông thoáng cho thí sinh đến dự thi.

* Sáng 11-6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đã đi kiểm tra thực tế công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và động viên thí sinh tại hai điểm thi THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán) và Trường Trung học thực hành Sài Gòn (phường Chợ Quán).

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TPHCM cùng Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại điểm thi THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: THU TÂM

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường gửi lời chúc đến toàn thể thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn thành phố bình tĩnh, tự tin, làm bài thi thật tốt để trúng tuyển vào trường đại học đúng với nguyện vọng của các em.

"Các em hãy chấp hành tốt tất cả quy định của phòng thi, tuyệt đối không vi phạm quy chế thi để đảm bảo tối đa quyền lợi của bản thân, đồng thời góp phần giữ vững tính nghiêm minh, công bằng, an toàn của kỳ thi chung trên địa bàn thành phố", Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhắn gửi.

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cũng gửi lời động viên các thầy, cô giáo làm công tác coi thi, phục vụ kỳ thi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thí sinh xem sơ đồ phòng thi tại điểm thi THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: THU TÂM.

PHAN THẢO - THU TÂM