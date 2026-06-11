Đề nghị đặc cách tốt nghiệp THPT cho thí sinh bị tai nạn trên đường đến điểm thi

Chiều 11-6, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong buổi thi môn Toán của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, một thí sinh gặp tai nạn giao thông nên không thể tiếp tục dự thi.

Học sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THCS - THPT Đặng Chí Thanh – Cà Ná. Ảnh: Đoàn xã Cà Ná

Thông tin ban đầu, em C., dự thi tại điểm Trường THCS - THPT Đặng Chí Thanh (xã Cà Ná), trên đường dự thi môn Toán chiều cùng ngày đã không may gặp tai nạn giao thông, gãy tay buộc phải nhập viện điều trị.

Do tình trạng sức khỏe không bảo đảm, thí sinh buộc phải vắng mặt trong buổi thi. Trước sự việc trên, Trưởng điểm thi Trường THCS - THPT Đặng Chí Thanh đã đề nghị cơ quan chức năng xem xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho em C. theo quy định.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Khánh Hòa, trong buổi thi môn Toán chiều 11-6 có 21.666 thí sinh dự thi trên tổng số 21.790 thí sinh đăng ký, vắng 124 thí sinh. Ngoài trường hợp thí sinh gặp tai nạn giao thông, ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Khánh Hòa diễn ra an toàn, nghiêm túc. Đến thời điểm hiện tại, ngành Giáo dục tỉnh chưa ghi nhận trường hợp thí sinh hoặc cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

HIẾU GIANG