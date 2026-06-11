Đà Nẵng thí điểm thiết bị kiểm tra an ninh tại 14 điểm thi tốt nghiệp THPT

Sáng 11-6, hơn 35.700 thí sinh tại TP Đà Nẵng bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại 99 điểm thi trên toàn TP Đà Nẵng.

Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi tại điểm thi THPT Phan Châu Trinh (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tổng số thí sinh đăng kí dự thi là 35.726 thí sinh. Trong đó, có 2.139 thí sinh người dân tộc thiểu số; 425 thí sinh ở các xã biên giới đất liền gồm A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, Đăk Pring, La Dêê, La Êê.

Thí sinh tập trung tại điểm thi từ sớm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Có 1 thí sinh bị tai nạn, cần hỗ trợ đi lại khi tham gia kì thi và được bố trí thi tại phòng thi riêng.

Thí sinh ổn định chỗ ngồi trong phòng thi sau khi xác định số báo danh. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng bố trí 238 thành viên kiểm tra cắm chốt tại 99 điểm thi. Năm nay, ngành giáo dục cũng thí điểm trang bị thiết bị kiểm tra an ninh cầm tay tại 14 điểm thi nhằm tăng cường kiểm soát, phòng ngừa gian lận trong thi cử.

Đúng 7 giờ 35 phút, các thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn với thời gian 120 phút.

Lực lượng chức năng phân luồng trước điểm thi THPT Trần Phú. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ghi nhận, tại các điểm thi như trường THPT Phan Châu Trinh, THPT Trần Phú (phường Hải Châu), trường THCS Lê Độ (phường An Hải),….đều có sự tham gia, giám sát của lực lượng công an địa phương và ban chỉ đạo kỳ thi trên địa bàn các xã, phường.

Tình nguyện viên động viên thí sinh trước khi vào trường. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, tại tất cả các điểm thi đều có sự giám sát của lực lượng công an địa phương và ban chỉ đạo kỳ thi các xã, phường. Bên trong điểm thi, cán bộ làm nhiệm vụ được bố trí đầy đủ, các phương tiện, công cụ phục vụ công tác bảo mật, tiếp nhận đề thi và bài thi được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Một phụ huynh ôm con động viên tại điểm trường THPT Phan Châu Trinh. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong thời gian thí sinh và giáo viên di chuyển đến điểm thi và trở về sau buổi thi, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng tạm dừng hoạt động đối với các loại xe ô tô tải trên một số tuyến đường liên quan nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông.

Thí sinh tháo nhãn chai nước trước khi mang vào phòng thi theo quy định. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại các tuyến đường xung quanh điểm thi, cảnh sát giao thông bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp lực lượng các xã, phường kiểm soát, phân luồng hướng dẫn bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

XUÂN QUỲNH