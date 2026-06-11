Thí sinh Hà Nội hoàn tất buổi thi thứ 2. Ảnh: LÂM NGUYÊN

Đề Toán tốt nghiệp THPT 2026 gồm 22 câu, trong đó có 4 câu yêu cầu chọn Đúng/Sai và 6 câu viết câu trả lời ngắn.

Tại điểm thi Trường THCS Thanh Xuân, Hà Nội, thí sinh Nguyễn Anh Dũng, học sinh trường THPT Hồ Tùng Mậu cho biết, em chỉ làm được khoảng 60%.

Em Lò Thị Hằng, thí sinh điểm thi trường THPT Tô Hiệu, phường Tô Hiệu cho hay, đề thi không quá khó.

Tại điểm thi Trường THCS Thanh Xuân, Hà Nội, thí sinh Trần Quốc Tuấn, học sinh Trường THPT Đào Duy Từ cho biết, đề thi không quá khó, em đạt khoảng 7 điểm.

Các phụ huynh hồi hộp chờ con ra khỏi phòng thi. Ảnh: LÂM NGUYÊN

Một số thí sinh nhận xét đề Toán "dễ thở" hơn năm trước, nhiều em học lực khá cho biết đạt 8,5 đến 9 điểm, nhưng chính vì thế các em e ngại sẽ không có sự phân hóa tốt.

Trong khi đó, cũng không ít thí sinh nhận xét, đề Toán năm nay rất cơ bản, độ khó trung bình, có tính phân loại cao giữa các nhóm điểm: dưới 6, từ 6 đến dưới 8 và từ 8 -10 điểm.

Nhận xét về đề Toán, các giáo viên tổ Toán của Hệ thống giáo dục HOCMAI cho rằng, đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng theo đúng cấu trúc và định dạng của đề thi chính thức năm 2025, bám sát yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, trong đó trọng tâm là kiến thức lớp 12.

Đề thi được đánh giá có tính phân hóa rõ nét, với hệ thống câu hỏi đa dạng về dạng thức và cấp độ tư duy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá năng lực thí sinh. Để đạt kết quả tốt, thí sinh không chỉ cần nắm vững kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 mà còn phải có khả năng vận dụng kiến thức vào các tình huống thực tiễn.

Đáng chú ý, các câu hỏi dạng đúng/sai và trắc nghiệm trả lời ngắn tiếp tục phát huy vai trò trong việc đánh giá năng lực đọc hiểu, tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề của thí sinh. Đây được xem là một trong những điểm nhấn của đề thi theo định hướng đổi mới, góp phần nâng cao hiệu quả đánh giá toàn diện năng lực người học thay vì chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ kiến thức.

Điểm nổi bật của đề thi là các câu hỏi có yếu tố tích hợp, sử dụng bối cảnh có ý nghĩa gắn với hình ảnh, tình huống thực tiễn trong sức khỏe và đời sống, khoa học và công nghệ (như bài toán kinh tế, kĩ thuật…) chiếm tỉ trọng lớn, tập trung vào dạng thức câu hỏi trắc nghiệm đúng/sai và trắc nghiệm trả lời ngắn.

Nhận xét về đề thi môn Toán (mã đề 103) của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, TS Phạm Hồng Danh, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Viễn cho rằng, ở phần 1 có 2 câu trắc nghiệm đầu tiên dành cho học sinh yếu và trung bình với mức độ khó là nhận biết và vận dụng các công thức cơ bản, chủ yếu là của chương trình lớp 11-12. Phần lớn là tích phân, khảo sát hàm số, loga, hình học không gian, thống kê, cấp số nhân. Học sinh có trí nhớ tốt sẽ dễ dàng kiếm được 3 điểm.

Phần 2 gồm 4 câu hỏi, mỗi câu hỏi lớn có 4 ý. Nếu trả lời đúng một ý thí sinh sẽ được 0.1 điểm, đúng 2 ý là 0.25đ, đúng ý là 0.5đ và đúng cả 4 ý là 1đ. Phần này thí sinh dễ bị mất điểm nếu thiếu cẩn thận. Phần này dành cho học sinh khá, tức là mức độ thông hiểu và vận dụng. Nội dung phần này gồm các kiến thức về xác suất, hình học không gian và hàm số. Phần này thí sinh đạt tối đa là 4 điểm.

Phần III gồm 6 câu mỗi câu là 0.5đ. Đây thực sự là các câu trắc nghiệm chủ quan. Thí sinh giải xong và ghi đáp án số vào ô trả lời. Phần này là phần khó nhất của đề thi. Nội dung chính xoay quanh các kiến thức về tổ hợp, ứng dụng đạo hàm và tích phân, và một bài toán thực tế được đưa về mô hình khảo sát hàm số đơn giản.

Mức độ khó của đề thi có phần thấp hơn đề thi năm trước. Số lượng điểm 10 và điểm trung bình sẽ nhiều và cao hơn năm trước. Nội dung của đề thi bao quát từ lớp 10 đến lớp 12 và chú trọng ở lớp 12. Không có câu hỏi đánh đố và lắt léo như các năm trước. Đã có sự tiến bộ đáng kể từ hình thức đến nội dung của đề thi.

Dự kiến đỉnh phổ dao động trong khoảng 6 điểm.

Năm 2025, trong lần đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông mới, điểm thi môn Toán phân hóa mạnh. Mức điểm trung bình hơn 1,12 triệu thí sinh đạt được là 4,78, thấp hơn hẳn so với mức 6,45 của năm 2024. Số thí sinh đạt điểm 10 là 513 em, đông nhất ở Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM.

Sau Toán và Ngữ văn, sáng 12-6, thí sinh làm hai bài thi lựa chọn để kết thúc kỳ thi. Các môn lựa chọn gồm: Ngoại ngữ, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 được công bố sáng 1-7. Học sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học ngay sau đó, kéo dài đến 17 giờ ngày 14-7.

LÂM NGUYÊN - THANH HÙNG