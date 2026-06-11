Thí sinh thích thú với đề Văn về quyền lực công nghệ

Sáng 11-6, thí sinh cả nước đã làm bài Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Ra khỏi phòng thi, nhiều thí sinh phấn khởi nhưng cũng có nhiều thí sinh cho biết, bất ngờ với đề thi môn Văn.

Thí sinh phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn tại điểm thi Trung học thực hành Sài Gòn. Ảnh: THU TÂM

Đề thi gồm hai phần Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm).

Phần Đọc hiểu cho ngữ liệu nói về sự ra đời của máy in vào năm 1440, trích từ tác phẩm "Code và cát - Những quyền lực công nghệ xoay chuyển thế giới", hỏi học sinh về quan hệ giữa luận đề và luận điểm, nên sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thế nào để tạo nên sự cộng hưởng trí tuệ...

Ở phần Viết, đề nghị luận xã hội nhắc tới Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk với những phát minh công nghệ góp phần làm thay đổi thế giới. Thí sinh cần viết đoạn văn trả lời câu hỏi "làm như nào để có những Steve Jobs Việt Nam?".

Đề nghị luận văn học cho ngữ liệu là bài thơ "Những chiếc lá" của tác giả Nguyễn Đình Thi, và yêu cầu học sinh phân tích trong khoảng 600 chữ.

Tại điểm thi trường THCS Văn Yên, phường Hà Đông, Hà Nội, thí sinh Nguyễn Hà Vi, học sinh trường THPT Lê Lợi cho biết, em làm được bài. Theo em, nội dung đề thi đề cập đến sự ra đời của máy in và công nghệ. Câu nghị luận xã hội cũng yêu cầu thí sinh bày tỏ suy nghĩ về “quyền lực công nghệ xoay chuyển thế giới".

Đây là những vấn đề đang rất thời sự hiện nay, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, là thời đại của công nghệ và chuyển đổi số. Thí sinh cho rằng, đất nước muốn phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới không thể thiếu Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk. Muốn thế phải có rất nhiều yếu tố, trong đó có những chính sách hấp dẫn của nhà nước.

Đề Văn sáng 11-6. Ảnh: PHAN THẢO

Về nghị luận văn học, với ngữ liệu là bài thơ "Những chiếc lá" của tác giả Nguyễn Đình Thi, và yêu cầu học sinh phân tích trong khoảng 600 chữ, thí sinh Hà Vi cho biết, khá tự tin. Dự định xét tuyển khối D4, vào trường Đại học Hà Nội, em cho hay, bài làm môn Văn giúp em tự tin thi tiếp những buổi sau.

Những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi tại điểm thi Trường THCS Văn Yên, Hà Nội. Ảnh PHAN THẢO

Một số thí sinh nhận xét, đề có cấu trúc quen thuộc, các ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa nhưng chủ đề về công nghệ, vốn được thầy cô nhấn mạnh nhiều trong quá trình ôn luyện.

Em Nguyễn Vũ Trà My, học sinh trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội, dự định xét tuyển vào ngành Báo chí /Truyền thông của Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhận xét, đề Văn ở mức bình thường, phần nghị luận xã hội vừa sức và không quá khó.

Những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội. Ảnh HÀ NGUYỄN

Em Đào Trần Diên Bình, học sinh trường THPT Xa La, cho biết phần nghị luận văn học không đúng sở trường vì đề yêu cầu phân tích một đoạn trích thơ (thay vì so sánh hay phân tích tác phẩm quen thuộc). “Phần nghị luận xã hội thì ổn, em cảm thấy hài lòng với bài làm”, thí sinh Đào Trần Diên Bình cho biết.

Tại điểm thi Trung học thực hành Sài Gòn (phường Chợ Quán), Đăng Minh, học sinh lớp 12 TA, Trường THPT Quang Trung - Nguyễn Huệ (phường An Đông), cho biết, các câu hỏi đọc hiểu trong đề thi năm nay đều dễ hiểu, dễ lấy điểm.

Tuy nhiên, phần viết đoạn văn nghị luận có ngữ liệu hơi đánh đố do đề cập tên tuổi các chuyên gia công nghệ hàng đầu trên thế giới. Nếu thí sinh không có kiến thức sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ khó xác định nội dung làm bài. Riêng bài văn nghị luận văn học với ngữ liệu là bài thơ "Những chiếc lá" của nhà văn Nguyễn Đình Thi được đánh giá hay, dễ hiểu.

Thí sinh tươi cười rạng rỡ sau khi kết thúc giờ làm bài môn Ngữ văn tại điểm thi Trung học thực hành Sài Gòn. Ảnh: THU TÂM.

Với Minh Uyên, học sinh lớp 12CV1, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, câu hỏi đọc hiểu năm nay hơi dài; phần viết đoạn văn nghị luận đề cập chủ đề đột phá công nghệ tuy gần gũi với học sinh lớp 12 nhưng do lấy tên tuổi các chuyên gia hàng đầu trên thế giới khiến nhiều thí sinh khó khăn trong việc nhận biết dữ liệu và vận dụng thông tin làm bài.

Đây cũng là đánh giá của Nguyễn Lê Kỳ Anh, học sinh lớp 12 Tin 2, Trường Phổ thông năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM), em làm câu hỏi viết đoạn văn sau cùng vì phần viết bài văn dễ hơn do có ngữ liệu gần gũi. Nhìn chung, thí sinh này đánh giá đề thi năm nay dễ lấy điểm ở phần đọc hiểu và viết bài văn, nhưng sẽ gặp khó khăn ở phần viết đoạn văn.

Phụ huynh chúc mừng con hoàn thành môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Ảnh: THU TÂM

Nhận xét ban đầu về đề thi môn Ngữ văn, các giáo viên dạy văn trên địa bàn TPHCM đều đánh giá đề thi hay, không yêu cầu học sinh học thuộc lòng kiến thức trong sách giáo khoa. Tuy nhiên, để làm tốt đề thi này, thí sinh phải có kỹ năng làm bài tốt, hiểu biết sâu rộng về các vấn đề trong xã hội để đưa ra luận điểm, dẫn chứng thuyết phục khi làm bài.

* Sau khi hoàn thành môn thi Ngữ văn, nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THPT Vạn Tường, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho rằng đề thi năm nay có tính thời sự, gắn với những vấn đề của cuộc sống hiện đại, đồng thời khơi gợi nhiều suy ngẫm về hành trình trưởng thành của mỗi người.

Các thí sinh hoàn thành môn thi Ngữ văn tại điểm thi Trường THPT Vạn Tường, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đề thi Ngữ văn năm nay, phần đọc hiểu ra đoạn "Code và cát - Những quyền lực công nghệ xoay chuyển thế giới" (Phan Tuấn, NXB Thế giới, 2026, tr.8-10), phần nghị luận là tác phẩm “Những chiếc lá” của tác giả Nguyễn Đình Thi.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Vạn Tường hoàn thành môn thi đầu tiên. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Em Đặng Tấn Công (Lớp 12 Trường THPT Vạn Tường), nhận xét đề thi khá dài, đòi hỏi thí sinh phải tập trung và có khả năng liên hệ thực tế: “Phần nghị luận văn học về tác phẩm Những chiếc lá của Nguyễn Đình Thi để lại nhiều cảm xúc bởi hình ảnh chiếc lá được tác giả sử dụng như một biểu tượng cho sự trưởng thành, những trải nghiệm và sự đổi thay trong cuộc sống của con người”.

Không khí mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Em Lê Quang Nhật (Lớp 12, Trường THPT Vạn Tường) cho biết phần đọc hiểu với ngữ liệu về công nghiệp tri thức, trí tuệ và công nghệ khiến em phải suy nghĩ nhiều hơn về vai trò của tri thức trong thời đại số. Đối với phần nghị luận văn học, hình ảnh những chiếc lá trong tác phẩm gợi lên cảm nhận về sự vận động của thời gian, sự thay đổi của cuộc sống.

Nhiều thí sinh đánh giá đề thi Ngữ văn năm nay có độ phân hóa nhất định, nhưng nội dung gần gũi, giàu tính nhân văn.

Phụ huynh xem đề thi Ngữ văn và thảo luận cùng con sau môn thi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trong ngày thi đầu tiên, nhiều phụ huynh cũng có mặt từ sớm tại khu vực quanh điểm thi để đồng hành, động viên con em mình.

Bà Phạm Thị Nệm, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã tạm gác công việc gia đình để đưa đón và chờ con trong suốt những ngày thi. “Tôi muốn ở bên cạnh để động viên con, giúp con yên tâm làm bài. Chỉ mong con giữ được tinh thần thoải mái và hoàn thành tốt kỳ thi”, bà Nệm chia sẻ.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh có hơn 21.600 thí sinh đăng ký dự thi, với 49 điểm thi và gần 900 phòng thi. Sở GD-ĐT huy động hơn 3.350 cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng chức năng tham gia phục vụ kỳ thi.

Đặc khu Lý Sơn có 330 thí sinh đăng ký dự thi, gồm 270 thí sinh hệ THPT, 40 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên và 20 thí sinh tự do, tại điểm thi trường THCS An Hải.

Thí sinh tại đặc khu Lý Sơn tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Em Nguyễn Phương Thảo (Lớp 12, Trường THPT Lý Sơn) cho biết, bài thi năm nay hơi khó, nhưng em vẫn ấn tượng với bài văn nghị luận phân tích bài thơ Những chiếc lá của Nguyễn Đình Thi”. Nên em làm bài dự đoán đạt trên 6,5 điểm.

Còn em Đức Duy (Lớp 12, Trường THPT Lý Sơn), cho biết, đề thi môn Ngữ văn hơi khó so với các bạn học lực trung bình, nhưng phù hợp với năng lực của em. Em thích nhất phần viết liên quan đến Steve Jobs vì gợi suy nghĩ về khát vọng cống hiến của người trẻ như chúng em.

Các em tại điểm thi Trường THCS An Hải, đặc khu Lý Sơn, hoàn thành môn thi Ngữ văn. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Sáng 11-6 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Thượng úy Huỳnh Tấn Tây, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi và đồng chí Thiếu tá Đỗ Thanh Bài, cán bộ Công an phường Cẩm Thành đã kịp thời hỗ trợ em N.H.B.T đến điểm thi an toàn, đúng giờ. Em N.H.B.T (sinh năm 2008) có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khi mẹ đang ở bệnh viện để dưỡng thai, em ở cùng bà ngoại. Do thức khuya ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi nên sáng nay em không kịp thức dậy để đến điểm thi theo thời gian quy định. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đồng chí Thượng úy Huỳnh Tấn Tây và đồng chí Thiếu tá Đỗ Thanh Bài đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ đưa em đến điểm thi an toàn, kịp thời, bảo đảm không ảnh hưởng đến thời gian làm bài.

Chiều nay, thí sinh tiếp tục bước vào giờ làm bài môn Toán, thời gian 90 phút. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Ngữ văn và Toán là hai môn thi bắt buộc của kỳ thi năm nay.

Thạc sĩ TRẦN VĂN HẢI, Giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Minh Phụng): Đề thi định hướng quan điểm, lối sống tích cực cho giới trẻ

Trong những năm qua, đề thi môn Ngữ văn luôn nhận được sự đón đợi của mọi người bởi đây là đề thi mang tính chất định hướng quan điểm, lối sống tích cực cho thí sinh.

Năm 2026, Bộ GD-ĐT đã giữ đúng quan điểm ra đề thi vừa sức với thí sinh nhưng vẫn đảm bảo sự phân hoá để chọn ra những thí sinh xuất sắc bước chân vào giảng đường đại học.

Năm nay, đề thi có phần khó hơn năm trước khi phần đọc hiểu là văn bản thông tin. Phần viết nghị luận xã hội là đoạn văn có dung lượng 200 chữ với điểm số tối đa là 2 điểm; trong khi đó bài văn nghị luận với dung lượng 600 chữ, số điểm tối đa là 4 điểm lại về tác phẩm thơ.

Cụ thể, ở phần đọc hiểu, các câu hỏi đi từ nhận biết đến vận dụng, có sự phân hoá rõ rệt. Thí sinh phải trả lời chính xác những câu hỏi nhận biết, có kỹ năng lí giải vấn đề, nhận xét mối liên hệ giữa luận đề và luận điểm. Đặc biệt câu cuối cùng của đọc hiểu là câu hỏi mở. Thí sinh nên chỉ ra những đột phá công nghệ trong bối cảnh hiện nay rồi đề xuất các giải pháp để sử dụng trí tuệ nhân tạo để mang đến sự “cộng hưởng trí tuệ” như nâng cao kiến thức, kĩ năng sử dụng AI, phát huy tư duy phản biện, biến AI thành trợ lí ảo…

Câu viết đoạn văn nghị luận xã hội (200 chữ) rất thú vị, gây được hứng thú với thí sinh khi đặt ra vấn đề “Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?”. Câu này thí sinh không chỉ nắm vững kĩ năng viết đoạn mà còn phải chỉ ra những cách thức cụ thể giúp nước nhà có nhiều thiên tài công nghệ.

Ví dụ như phải đầu tư cho giáo dục, đưa công nghệ vào trường học từ sớm, định hướng cho giới trẻ sử dụng công nghệ có mục đích, có đạo đức khoa học, biến công nghệ thành công cụ chứ không phải là “ông chủ”… Câu này còn định hướng cho học sinh tinh thần cống hiến, mang trí tuệ Việt Nam vươn tầm thế giới.

Riêng câu hỏi nghị luận văn học yêu cầu phân tích bài thơ “Những chiếc lá” của tác giả Nguyễn Đình Thi. Đây là bài thơ khá khó với những học sinh chưa vững kĩ năng phân tích, cảm nhận, “đọc vị” ý nghĩa hàm ẩn của văn bản.

Thông qua hình tượng những chiếc lá, nhà thơ chuyển tải thông điệp: dù chúng ta là ai, trong bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời cũng phải sống có ý nghĩa. Sự ý nghĩa đó thể hiện qua lối sống cống hiến, hi sinh, vị tha cho cộng đồng. Thí sinh phải phân tích được cả nội dung (đề tài, chủ đề, cảm hứng chủ đạo, thông điệp…) và đặc sắc nghệ thuật (thể thơ, từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ, giọng điệu, vần nhịp…) thì mới được điểm cao. Cách trình bày bài văn cần sạch sẽ, mạch lạc, đúng chính tả, có tính sáng tạo.

Với đề thi năm nay, dự đoán phổ điểm dự kiến từ 6.5 – 7.5 điểm.

ThS PHAN NGUYỄN HOÀI BẢO, Trường THPT Vĩnh Viễn: Mang tính đột phá phát triển giáo dục - đào tạo

Đề thi môn Ngữ văn năm nay hay và mang tính đột phá đúng như tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Phần Đọc hiểu lựa chọn ngữ liệu từ tác phẩm “Code và cát - Những quyền lực công nghệ xoay chuyển thế giới”, xoay quanh phát minh máy in của Gutenberg và vai trò của công nghệ trong việc lan tỏa tri thức. Đây là một chủ đề vừa mang ý nghĩa lịch sử vừa có tính thời đại, đặc biệt phù hợp trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo hiện nay. Các câu hỏi được thiết kế theo hướng tăng dần mức độ nhận thức, từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng và vận dụng cao. Đáng chú ý, câu hỏi liên hệ về việc sử dụng AI để tạo nên “sự cộng hưởng trí tuệ” không chỉ yêu cầu học sinh hiểu văn bản mà còn đòi hỏi khả năng kết nối với thực tiễn cuộc sống, thể hiện quan điểm cá nhân và trách nhiệm công dân trong thời đại công nghệ.

Phần viết cũng cho thấy sự thống nhất về chủ đề tư tưởng của toàn bộ đề thi. Câu nghị luận xã hội đặt ra vấn đề “Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?” là một câu hỏi mang tầm nhìn phát triển quốc gia. Đề không hướng học sinh tới việc ngưỡng mộ những cá nhân thành công đơn thuần mà khuyến khích suy nghĩ về môi trường giáo dục, tinh thần sáng tạo, năng lực nghiên cứu khoa học và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Đây là một vấn đề vừa gần gũi vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của đất nước.

Ở câu nghị luận văn học, việc lựa chọn bài thơ “Những chiếc lá” của Nguyễn Đình Thi tạo nên sự cân bằng hài hòa giữa hơi thở thời đại và chiều sâu nhân văn. Bài thơ xây dựng thành công hình tượng nghệ thuật “những chiếc lá” qua hành trình từ khi xanh tươi trên cành đến lúc trở thành ngọn lửa sưởi ấm mái nhà nghèo. Qua đó, tác giả gửi gắm triết lí sâu sắc về giá trị của sự cống hiến, về ý nghĩa của mỗi sự sống và mỗi đóng góp trong cuộc đời. Văn bản có ngôn ngữ trong sáng, hình ảnh giàu sức gợi, phù hợp với đối tượng học sinh nhưng vẫn mở ra nhiều tầng ý nghĩa để các em thể hiện năng lực cảm thụ và tư duy phân tích.

Một điểm nổi bật của đề thi là sự liên kết chặt chẽ giữa các phần. Từ câu chuyện về công nghệ in ấn và sự lan tỏa tri thức, đến khát vọng xây dựng những nhà sáng tạo công nghệ Việt Nam, rồi kết thúc bằng thông điệp về giá trị cống hiến được gửi gắm qua hình tượng những chiếc lá, tất cả tạo thành một chỉnh thể thống nhất. Điều đó cho thấy đề thi không chỉ hướng tới đánh giá năng lực mà còn chú trọng giáo dục lí tưởng sống, tinh thần sáng tạo và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

Nhìn chung, đây là một đề thi có tính giáo dục sâu sắc, giàu hơi thở thời đại và phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Đề vừa tạo cơ hội để học sinh bộc lộ suy nghĩ, quan điểm cá nhân, vừa có khả năng phân hóa tốt, góp phần lựa chọn và đánh giá đúng năng lực người học trong một kỳ thi quốc gia.

PHAN THẢO - THU TÂM - NGUYỄN TRANG - THANH HÙNG