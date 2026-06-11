Những cuộc gọi hối hả trước giờ thi

Khoảng 7 giờ sáng, khi nhiều thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đã ổn định chỗ ngồi trong phòng thi, thì ngoài cổng điểm thi, những cuộc gọi dồn dập được thực hiện.

Giây phút căng thẳng của các thầy cô túc trực ngoài điểm thi Trường THPT Vũng Tàu.

“Phụ huynh em G.K phải không ạ? Em K. đã tới điểm thi chưa chị?”

“Chị là mẹ em Q.H đúng không? Sáng nay em H. đi thi lúc mấy giờ vậy chị?”

Chiếc điện thoại trên tay thầy Lê Đức Anh Tuấn, giáo viên Trường THPT Trần Nguyên Hãn (phường Tam Thắng TPHCM) không ngừng đổ chuông. Giờ thi đã cận kề, thầy Tuấn cùng các tình nguyện viên liên tục liên lạc với phụ huynh để xác minh tình hình những học sinh chưa xuất hiện tại điểm thi.

Chiếc điện thoại trên tay thầy Tuấn không ngừng đổ chuông.

Trước kỳ thi, nhà trường đã lập sẵn danh sách thí sinh kèm số điện thoại phụ huynh, địa chỉ nơi ở để sẵn sàng “ứng phó” với những tình huống phát sinh. Đến ngày thi, tại điểm thi có học sinh của trường tham dự, ngoài khoảng 20 tình nguyện viên còn có 4 giáo viên túc trực bên ngoài làm nhiệm vụ đặc biệt: rà soát, liên lạc, tìm kiếm những thí sinh vắng mặt.

Từ 6 giờ sáng, các thầy cô cùng đội tình nguyện viên đã có mặt ở hai cổng điểm thi để điểm danh từng học sinh. Năm nay, điểm thi thầy Tuấn phụ trách có tới 336 thí sinh dự thi nên toàn bộ dữ liệu được cập nhật liên tục trên Google Sheets để bảo đảm sự chính xác. Khoảng 7 giờ, danh sách được rà soát lần cuối để xác định những em chưa có mặt.

“Có trường hợp gọi mãi phụ huynh không nghe máy, nhìn điện thoại đổ chuông mà mình sốt ruột vô cùng. Có em cả cha lẫn mẹ đều không liên lạc được. Đúng lúc cả đội tính cử người chạy tới nhà thì em ấy lại hớt hải xuất hiện trước cổng trường, ai cũng thở phào”, thầy Tuấn kể.

Thầy cười nhớ lại một tình huống khá đặc biệt: “Có phụ huynh vừa nghe máy đã hỏi với giọng đầy cảnh giác: “Tại sao thầy lại có số điện thoại của tôi?”. Thì ra phụ huynh sợ bị lừa đảo. Cũng tại mình gấp gáp quá nên không giới thiệu ngay từ đầu”.

Với các thầy cô giáo Trường THPT Vũng Tàu túc trực ngoài khu vực thi, không khí cũng căng thẳng không kém.

Ba giáo viên của nhà trường liên tục hướng mắt về phía khu vực thi, chờ thông tin từ hội đồng về những thí sinh chưa có mặt tại phòng thi. Dù không trực tiếp coi thi, các cô vẫn có mặt từ sớm, cùng các tình nguyện viên hỗ trợ học sinh.

Các cô giáo Trường THPT Vũng Tàu túc trực bên ngoài điểm thi.

Trên tay cầm sẵn danh sách liên hệ của 128 thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Vũng Tàu, cô Lê Thị Ngọc Anh cho biết mọi thông tin liên lạc của phụ huynh đều đã được chuẩn bị từ trước.

“Điện thoại của phụ huynh có sẵn đây rồi. Nhưng nếu gọi không được thì giáo viên phải “xốc” tới tận nhà ngay. Đây là kỳ thi có ý nghĩa rất lớn đối với các em nên phải bằng mọi cách, không thể để các em bỏ lỡ”, cô nói.

Giữa lúc mọi người hồi hộp dõi theo danh sách điểm danh, một giáo viên bất ngờ reo lên: “M.K đây rồi!”. Tiếng reo khiến nhiều người cùng thở phào. Một trong những thí sinh cuối cùng của điểm thi cuối cùng cũng đã kịp đến.

Cô Nguyễn Thị Sen, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vũng Tàu cho biết, những giáo viên của trường không tham gia làm nhiệm vụ tại kỳ thi đều được phân công túc trực ở các điểm có học sinh của trường dự thi. “Sau khi các em được gọi tên vào phòng thi là lúc những người bên ngoài căng thẳng nhất. Chỉ cần còn một học sinh chưa xuất hiện là chưa thể yên tâm”, cô Sen nói.

Bên trong phòng thi, những thí sinh đang bước vào kỳ thi quan trọng khép lại thời học sinh. Còn bên ngoài cánh cổng, thầy cô âm thầm dõi theo để chắc chắn không em nào bỏ lỡ kỳ thi quan trọng này.

KHÁNH CHI