Ngày thi thứ nhất: 27 thí sinh bị đình chỉ thi

Trong ngày thi đầu tiên có 27 thí sinh bị đình chỉ thi (môn Ngữ văn 16 thí sinh, môn Toán 11 thí sinh).

Thí sinh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên với 2 môn Toán- Văn. Ảnh: LÂM NGUYÊN

Cuối chiều 11-6, Bộ GD-ĐT cho biết, trong ngày thi đầu tiên, tổng số thí sinh dự thi môn Ngữ văn là 1.203.039, tỷ lệ 99,56%. Tổng số thí sinh dự thi môn Toán là 1.197.195, tỷ lệ 99,42%.

Trong ngày thi đầu tiên có 27 thí sinh bị đình chỉ thi (môn Ngữ văn 16 thí sinh, môn Toán 11 thí sinh); trong đó có 25 thí sinh sử dụng điện thoại, 2 thí sinh sử dụng tài liệu (kỳ thi năm 2025, ngày thi thứ nhất có 15 thí sinh vi phạm quy chế).

Không có cán bộ vi phạm quy chế.

Đánh giá khái quát tình hình ngày thi thứ nhất, Bộ GD-ĐT cho biết, thời tiết ở phần lớn các tỉnh, thành phố nhìn chung thuận lợi, giao thông bảo đảm an toàn giúp các thí sinh đến dự thi đầy đủ, đúng giờ.

Kết thúc ngày thi thứ nhất, các điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế thi. Các hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các giám thị chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi. Hầu hết thí sinh bình tĩnh, tự tin, làm bài thi nghiêm túc.

Sáng 12-6, các thí sinh làm bài thi các môn tự chọn. Thời gian làm bài của mỗi môn là 50 phút; môn thi thứ nhất: phát đề lúc 7 giờ 30 phút, bắt đầu làm bài lúc 7 giờ 35 phút; môn thi thứ hai: phát đề lúc 8 giờ 35 phút, bắt đầu làm bài lúc 8 giờ 40 phút.

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đề nghị các hội đồng thi tiếp tục chỉ đạo các điểm thi thực hiện đúng quy chế thi; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với các thí sinh vi phạm Quy chế thi; đặc biệt là việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo để giải bài thi.

PHAN THẢO