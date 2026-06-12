Hết lòng vì sĩ tử

Trong ngày thi đầu tiên 11-6, các lực lượng CSGT, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, tình nguyện viên và người dân khắp nơi một lòng “che nắng, che mưa, tiếp tế lương thực” giúp thí sinh yên tâm có mặt trong phòng thi.

CSGT đến tận nhà đón thí sinh đi thi

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng tại một số điểm thi, lực lượng chức năng không chỉ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phân luồng giao thông mà còn chuẩn bị nước uống, bánh và động viên sĩ tử trước giờ làm bài...

Hỗ trợ đưa thí sinh bị tai nạn đến phòng thi tại điểm thi Trường Phổ thông liên cấp Cao đẳng sư phạm Quảng Trị. ẢNH: VĂN THẮNG

Khoảng 6 giờ 50 phút, Tổ công tác Trạm CSGT Thăng Bình (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) của Đại úy Nguyễn Văn Định nhận được thông tin từ Công an xã Thăng An là em Nguyễn Thị T. đến nhầm hội đồng thi. Lúc này, thời gian làm thủ tục dự thi cận kề, trong khi từ nơi em có mặt đến điểm thi chính thức khá xa. Tổ công tác đã sử dụng ô tô chuyên dụng đưa thí sinh vượt quãng đường gần 30km từ điểm thi Trường THPT Nguyễn Thái Bình (xã Thăng An) đến Trường THCS Nguyễn Du (phường Bàn Thạch). Đến khoảng 7 giờ 20 phút, em T. kịp đến hội đồng thi, hoàn tất thủ tục và tham gia kỳ thi theo quy định.

Trong buổi thi môn Ngữ văn, Thượng úy Huỳnh Tấn Tây, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi và Thiếu tá Đỗ Thanh Bài, Công an phường Cẩm Thành, kịp thời hỗ trợ em N.H.B.T (sinh năm 2008) đến điểm thi (Trường THPT Trần Quốc Tuấn) đúng giờ, khi em ngủ quên do thức khuya ôn tập đêm 10-6... Tại điểm thi Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai), thí sinh Vũ Thu Trang quên giấy báo dự thi tại nhà.

Công an xã Chư Păh đã phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) đưa Thu Trang về nhà lấy giấy báo dự thi, kịp trở lại điểm thi trước giờ quy định. Tại tỉnh An Giang, đến đầu giờ thi, thí sinh T.H.C. (ngụ ở khóm Châu Long 2, phường Châu Đốc, học Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa) cũng ngủ quên. Nhận thông tin từ hội đồng thi, Công an phường Châu Đốc tổ chức phân luồng giao thông, dùng xe đặc chủng đưa em đến điểm thi trước giờ đóng cửa.

Chung tay tiếp sức thí sinh

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh thông tin, trong ngày 11-6, 35 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 1.600 lượt đoàn viên, thanh niên đồng loạt ra quân tại 35 điểm thi toàn tỉnh để hỗ trợ, tiếp sức thí sinh. Tỉnh đoàn cũng huy động 25.000 chai nước uống, 6.000 quạt cầm tay, 15.000 khăn lạnh, 140 suất quà hỗ trợ thí sinh và người nhà.

Tại điểm thi Trường THPT Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi), nhóm thiện nguyện Từ Tâm phối hợp Công an xã Sơn Hà tặng những suất cơm nóng cho thí sinh. ẢNH: NGUYỄN TRANG

Trong khi đó, Tỉnh đoàn Thanh Hóa huy động 112 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 2.300 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tiếp sức mùa thi. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh cũng đã vận động được hơn 100.000 chai nước uống, 5.000 quạt cầm tay, 5.000 suất ăn nhẹ hỗ trợ thí sinh cùng người nhà. Tại các địa điểm thi ở TP Huế, lực lượng tiếp sức mùa thi đều thiết lập điểm giữ điện thoại di động cho thí sinh. Theo anh Lê Mai Bình, Bí thư Đoàn Thanh niên đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn Thanh niên đặc khu đã huy động 50 đoàn viên tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi". Các đoàn viên hỗ trợ 10 thùng nước uống, 4 thùng sữa, bánh mì, bút và một số vật dụng cần thiết cho thí sinh... Thành đoàn TP Đồng Nai cho biết đã huy động khoảng 3.800 lượt tình nguyện viên tiếp sức tại 95 điểm thi ở 51 xã, phường của thành phố.

Hôm qua, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 2 trường hợp đặc biệt. Tại điểm thi Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, thí sinh L.T.A. (Trường THPT Chu Văn An) không thể dự thi do xe hư trên đường, dù gia đình đã cố gắng đưa em đến điểm thi nhanh nhất có thể. Trong khi đó, tại điểm thi Trường THPT Hồng Đức (phường Buôn Ma Thuột), em Lê Huỳnh Thiên Trang vẫn được tạo điều kiện dự thi dù bị gãy xương chậu và đa chấn thương sau tai nạn giao thông. Nhà trường xếp phòng thi riêng cho em làm bài...

NHÓM PV