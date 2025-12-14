Ca sĩ, nhạc sĩ Huỳnh Đức: Góp phần lan tỏa giá trị âm nhạc truyền thống

Hai năm qua, trong các hoạt động biểu diễn âm nhạc tại TPHCM, nhóm ca Era Wave (Sóng Thời Đại) xuất hiện như một làn gió tươi mới với 8 thành viên trẻ trung, năng động, sôi nổi.

Đứng đầu nhóm là ca sĩ, nhạc sĩ Huỳnh Đức (Huỳnh Hữu Đức, ảnh), chàng trai sinh năm 1995 tại TPHCM, có tính cách hiền lành, lòng nhiệt huyết và niềm say mê âm nhạc. Khi mới 4 tuổi, Huỳnh Đức đã thể hiện năng khiếu âm nhạc và được gia đình cho sinh hoạt văn nghệ tại Nhà Thiếu nhi quận 11 (trước đây). Năm 2014, Huỳnh Đức theo học tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM, chuyên ngành Thanh nhạc. Năm 2018, anh tham gia nhóm ca Sao Việt, chuyên hát dòng nhạc truyền thống cách mạng, những bài ca quê hương đất nước... Đầu năm 2024, Huỳnh Đức rời nhóm ca Sao Việt để lập nên nhóm ca Era Wave, kết hợp cùng một số bạn trẻ mê nhạc.

Với nhóm ca mới, Huỳnh Đức vẫn giữ nguyên con đường đã chọn: phát huy và lan tỏa các giá trị âm nhạc truyền thống cách mạng, các ca khúc tình yêu quê hương đất nước, ngợi ca thanh niên và tuổi trẻ Việt Nam thời đại mới. Tuy nhiên, nhóm chọn hướng thể hiện mới, kết hợp nội dung truyền thống với cách hòa âm phối khí mới mẻ, hiện đại, gần gũi với xu hướng giải trí của khán giả trẻ.

Hành trang 7 năm gắn bó với nghệ thuật chuyên nghiệp của Huỳnh Đức là hơn 30 ca khúc do anh sáng tác cùng hàng trăm buổi biểu diễn lớn, nhỏ. Các sáng tác của anh ghi lại những cảm xúc và dấu ấn của thanh xuân, những kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ năng động, mạnh mẽ, yêu đời, yêu người, sẵn sàng cống hiến sức trẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những ca khúc ấy có Bước chân thế hệ mới, đoạt giải B, Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn TPHCM, đợt 1, giai đoạn 2021-2025, do Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM) tổ chức; ca khúc Ánh đèn trong thành phố đoạt Giải Sáng tạo Mới tại cuộc thi sáng tác ca khúc chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Giao thông Vận tải Việt Nam; ca khúc Nơi màu xanh tỏa sáng đoạt Giải Ca khúc chất lượng tại cuộc thi sáng tác ca khúc về thanh niên do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức năm 2024...

Huỳnh Đức bộc bạch: “Là người vừa sáng tác vừa biểu diễn, tôi luôn mong những ca khúc mình viết và biểu diễn đến được với khán giả ngày càng nhiều hơn. Bên cạnh đó, cũng như nhiều người sáng tác trẻ hiện nay, ngoài áp dụng những chất liệu mới thì việc gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống luôn là điều chúng tôi nỗ lực thực hiện”.

Sau 2 năm hoạt động tích cực, nhóm ca Era Wave của Huỳnh Đức đã ra mắt 5 MV, tham gia nhiều sự kiện âm nhạc, như: Lễ hội Áo dài TPHCM (2024), Lễ hội Sen Đồng Tháp (2024), Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột (2025), Lễ hội Thanh niên (Youth Fest 2024, 2025), Lễ hội Tết Việt, đón Tàu Thanh niên Đông Nam Á...; góp sức trẻ trong các chương trình ý nghĩa: Biên giới biển đảo trong tim tôi, Xuân Biên phòng... Nhóm cũng tích cực lan tỏa các hoạt động giao lưu, biểu diễn trên YouTube, Facebook, TikTok... để đến gần với công chúng trẻ hơn.

BẢO LÂM