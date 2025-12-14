Anh trai “say hi” lộ diện quán quân, có giải thưởng đặc biệt

Trong đêm chung kết và trao giải tối 13-12, ban tổ chức chương trình Anh trai “say hi” 2025 đã công bố kết quả cho ngôi vị quán quân cùng một giải thưởng đặc biệt.

Năm nay, giải quán quân do khán giả bình chọn thuộc về Negav với 6.096.369 lượt bình chọn. Giải thưởng gồm cúp và trị giá 150 triệu đồng tiền mặt cùng các phần thưởng giá trị khác từ nhà tài trợ.

Negav giành quán quân Anh trai "say hi" 2025. Ảnh: BTC

Với 5.512.268 lượt bình chọn, buitruonglinh nhận giải á quân trị giá 100 triệu đồng. buitruonglinh cũng nhận giải thưởng đặc biệt do ban tổ chức trao tặng - Anh trai tương lai trị giá tiền mặt 100 triệu đồng, nhằm vinh danh gương mặt mới sở hữu những phẩm chất đại diện cho thế hệ nghệ sĩ tương lai: tư duy tiên phong và tinh thần cống hiến hết mình vì âm nhạc Việt Nam.

Trong 4 giải cao nhất của chương trình, giải Nhóm nhạc toàn năng - Anh Trai “Best 5” do khán giả bình chọn được trao cho 5 cái tên: Negav, buitruonglinh, B Ray, Sơn.K và Vũ Cát Tường với phần thưởng tổng tiền mặt trị giá 250 triệu đồng.

buitruonglinh nhận giải Á quân và giải Anh trai tương lai. Ảnh: BTC

6 giải thưởng do ban tổ chức lựa chọn nhằm tôn vinh những dấu ấn nổi bật khác của mùa giải: The Best Leader - Đội trưởng được yêu thích nhất thuộc về Vũ Cát Tường, người nhận được 20/30 phiếu bình chọn từ các thành viên; The Best Performer - Anh trai trình diễn ấn tượng nhất thuộc về CONGB; The Best Group Performance - Màn trình diễn nhóm sáng tạo cho dành cho tiết mục HERMOSA của team Sơn.K với các thành viên buitruonglinh, CONGB, TEZ và Mason Nguyễn; Giải The Best Transformer - Anh trai có sự thay đổi ấn tượng nhất được trao cho Anh Trai HUSTLANG Robber; Giải The Best Showcase - Anh trai có những màn trình diễn cá nhân bùng nổ nhất được trao cho Karik; The Best Hit - Ca khúc có tổng lượt xem và nghe nhiều nhất trên các nền tảng ca khúc Sớm muộn thì.

Giải Best 5 của chương trình. Ảnh: BTC

Đêm chung kết công bố và trao giải chương trình có sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ, ngôi sao: HIEUTHUHAI, HURRYKNG, RHYDER, JSOL, Pháp Kiều, Hải Đăng Doo, LyHan, MAIQUINN, Mỹ Mỹ, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm, diễn viên Steven Nguyễn...

Một số tiết mục ấn tượng đêm chung kết và trao giải. Ảnh: BTC

Đêm Chung kết trở nên đặc biệt hơn khi lần đầu tiên, toàn bộ 30 Anh trai “say hi” 2025 cùng đứng chung sân khấu và trình diễn ca khúc mới Forever say hi như một lời tri ân gửi đến khán giả.

Tại chương trình, ban tổ chức cũng công bố thông tin, năm nay chương trình đạt hơn 23 tỷ lượt xem và nghe toàn cầu trên mọi nền tảng.

Chương trình cũng có 13/30 bài hát lọt top 1 trending YouTube, trong đó có bản hit ấn tượng Người như anh xứng đáng cô đơn với nhiều thành tích quốc tế.

HẢI DUY