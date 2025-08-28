Chính trị

Các đảng viên cao tuổi Đảng là tấm gương để thế hệ trẻ tiếp bước

SGGPO

Bí thư Đảng ủy phường Hạnh Thông (TPHCM) mong các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 2-9 tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, xứng đáng là người đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, là tấm gương cho thế hệ trẻ tiếp bước.

Ngày 28-8, Đảng ủy phường Hạnh Thông tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025); trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM tham dự.

IMG_0153.jpeg
Đại biểu tham dự lễ trao Huy hiệu Đảng phường Hạnh Thông

Tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạnh Thông, phát biểu ôn lại truyền thống 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí trân trọng ghi nhận quá trình phấn đấu không ngừng, cảm ơn sự cống hiến của các đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu Đảng cho sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng phường Hạnh Thông thời gian qua, được Đảng và nhân dân tin tưởng.

IMG_0154.jpeg
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao huy hiệu Đảng cho các Đảng viên

Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, các đảng viên cao tuổi Đảng tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức; gương mẫu đi đầu trong việc vận động gia đình, người thân và vận động Nhân dân ủng hộ, tham gia các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn phường.

IMG_0155.jpeg
Đồng chí Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Dịp này, Đảng bộ phường Hạnh Thông có 116 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 4 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 12 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 16 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 30 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 31 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 15 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

CẨM NƯƠNG

