Phường Bến Cát và phường Bình Hòa trao Huy hiệu Đảng dịp 2-9

Tham dự có đồng chí Nguyễn Trọng Ân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát.
Theo đó, Đảng ủy phường Bến Cát đã trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên, Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 9 đảng viên và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 11 đảng viên.
Theo Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát Nguyễn Trọng Ân, đây không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến không ngừng của các đồng chí, mà còn là niềm tự hào to lớn của cá nhân, tổ chức đảng, vinh dự của gia đình, Đảng bộ và nhân dân phường Bến Cát.
Sáng cùng ngày, Đảng ủy phường Bình Hòa (TPHCM) cũng trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên; huy hiệu 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho 36 đảng viên.