Chính trị

Phường Bến Cát và phường Bình Hòa trao Huy hiệu Đảng dịp 2-9

SGGPO

Sáng 28-8, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Cát (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tới 34 đảng viên, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Tham dự có đồng chí Nguyễn Trọng Ân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát.

z6952683223596_9ec18eef80fc5744f626038cc0b45319.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát Nguyễn Trọng Ân trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Theo đó, Đảng ủy phường Bến Cát đã trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên, Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 9 đảng viên và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 11 đảng viên.

z6952683330796_bcc530f842e1bcfd151da87aa1ea0f1e.jpg
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bến Cát Trần Thị Thảo cùng lãnh đạo phường trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Theo Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát Nguyễn Trọng Ân, đây không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến không ngừng của các đồng chí, mà còn là niềm tự hào to lớn của cá nhân, tổ chức đảng, vinh dự của gia đình, Đảng bộ và nhân dân phường Bến Cát.

1000029294.jpg
Lãnh đạo phường Bình Hòa trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Sáng cùng ngày, Đảng ủy phường Bình Hòa (TPHCM) cũng trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên; huy hiệu 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho 36 đảng viên.

Tin liên quan
XUÂN TRUNG

Từ khóa

Đảng ủy Phường Bến Cát Nguyễn Trọng Ân UBND phường Bến Cát Huy hiệu Bến Cát Bí thư Đảng ủy Đảng viên Huy hiệu Đảng tuổi đảng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn