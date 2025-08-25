Các nước tạm dừng giao bưu phẩm đến Mỹ

Nhiều quốc gia trên thế giới đang tạm dừng dịch vụ giao bưu phẩm đến Mỹ do một lệnh hành pháp từ Tổng thống Donald Trump: chấm dứt chính sách miễn thuế đối với các gói hàng trị giá dưới 800 USD.

Xáo trộn toàn cầu

Quyết định chấm dứt miễn trừ xuất phát từ nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm kiểm soát dòng hàng nhập khẩu giá rẻ, đặc biệt liên quan đến các vấn đề như buôn lậu ma túy. Trước đây, các mặt hàng nhập khẩu có giá trị dưới 800USD được miễn thuế nhập khẩu theo quy định, được Quốc hội Mỹ thông qua từ những năm 1930 và được điều chỉnh qua các thời kỳ.

Dưới thời Tổng thống Barack Obama, mức miễn trừ được nâng từ 200USD lên 800USD, giúp các công ty tiết kiệm hàng chục tỷ USD phí nhập khẩu, đặc biệt là các lô hàng từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, vào tháng 5-2025, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chấm dứt miễn trừ này đối với Trung Quốc. Đến tháng trước, một lệnh hành pháp mở rộng chính sách này áp dụng cho tất cả các quốc gia, có hiệu lực từ ngày 29-8.

Theo đó, hầu hết các gói hàng có giá trị thấp sẽ phải chịu thuế nhập khẩu, gây ra những xáo trộn lớn trong ngành bưu điện quốc tế, ảnh hưởng đến cả người tiêu dùng và các doanh nghiệp trong việc tuân thủ các quy định mới, vốn còn nhiều điểm chưa rõ ràng.

Ảnh minh họa bưu kiện các nước đến Mỹ. Ảnh: CBS NEws

Hơn 10 quốc gia ở châu Âu đã thông báo tạm dừng một số dịch vụ bưu điện đến Mỹ để đối phó với quy định mới. Ở Đức, Deutsche Post và DHL Parcel Germany đã tạm dừng giao hàng cho khách hàng doanh nghiệp đến Mỹ từ ngày 23-8, mặc dù các lô hàng qua DHL Express vẫn tiếp tục. Ngày 23-8, Bưu điện Bỉ ngừng vận chuyển các lô hàng chứa hàng hóa đến Mỹ, trong khi Correos của Tây Ban Nha thông báo không nhận các gói hàng dưới 800 USD từ ngày 25-8.

La Poste của Pháp cho biết, có thể phải tạm dừng một số lô hàng nếu không tìm được giải pháp trước ngày 29-8. Royal Mail của Anh dự kiến rút dịch vụ trong một hoặc hai ngày để thiết lập hệ thống phù hợp với yêu cầu mới.

Ở châu Á và Thái Bình Dương, các quốc gia cũng áp dụng biện pháp tương tự. Bộ Bưu điện Ấn Độ tạm dừng dịch vụ gửi thư đến Mỹ từ ngày 25-8. Thái Lan đình chỉ tất cả dịch vụ bưu kiện quốc tế đến Mỹ, trong khi Hàn Quốc, Singapore và New Zealand tạm dừng hầu hết các lô hàng. Australia Post cũng tạm dừng dịch vụ vận chuyển trung chuyển, tức là các lô hàng từ các quốc gia khác đi qua Australia để đến Mỹ.

Ảnh hưởng sâu rộng

Các quy định mới sẽ làm tăng chi phí vận chuyển đáng kể. Theo lệnh hành pháp, mức thuế áp dụng sẽ dựa trên thuế suất Mỹ áp lên quốc gia xuất xứ hoặc mức thuế cố định như sau: các quốc gia có thuế suất 15% hoặc thấp hơn (như Anh): thêm 80USD mỗi gói hàng; các quốc gia có thuế suất từ 16% đến 25%: thêm 160USD; các quốc gia có thuế suất trên 25%: thêm 200USD.

Ngoài ra, theo bpost của Bỉ, người gửi có thể phải trả trước thuế nhập khẩu cho tất cả các lô hàng chứa hàng hóa, bất kể giá trị. Thư, tài liệu và quà tặng dưới 100USD được miễn thuế, nhưng DHL cảnh báo rằng các gói hàng được khai báo là quà tặng sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn việc lạm dụng gửi hàng thương mại dưới dạng quà tặng.

Đối với người tiêu dùng, việc tạm dừng dịch vụ bưu điện và áp thuế mới có thể dẫn đến sự chậm trễ trong việc nhận hàng và tăng chi phí mua sắm trực tuyến. Các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ phụ thuộc vào xuất khẩu giá trị thấp, sẽ đối mặt với thách thức lớn khi chi phí vận chuyển tăng và quy trình trở nên phức tạp hơn. Các công ty bưu điện quốc tế cũng phải điều chỉnh hệ thống để đáp ứng yêu cầu mới, dẫn đến chi phí vận hành tăng.

VIỆT ANH tổng hợp