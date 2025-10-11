Israel công bố danh sách tù nhân Palestine được thả

Thế giới

Theo Times of Israel, Israel đã công bố danh sách 250 tù nhân an ninh Palestine đang thụ án chung thân, dự kiến được trả tự do theo thỏa thuận ngừng bắn con tin với Hamas.

Thành phố Gaza. Ảnh: XINHUA
Thành phố Gaza. Ảnh: XINHUA

Danh sách này được Bộ Tư pháp công bố sau khi nội các Israel phê duyệt thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn, để trao trả những con tin còn lại và chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến ở Gaza.

Trong số 250 tù nhân, 15 người sẽ được trả về Đông Jerusalem, 100 người về Bờ Tây và 135 người dự kiến bị trục xuất. Mặc dù Hamas yêu cầu trả tự do cho một trong những thủ lĩnh của phong trào Fatah là Marwan Barghouti - người đang bị giam giữ vì lên kế hoạch tấn công trong phong trào Intifada lần thứ 2 vào năm 2000, nhưng ông này không có tên trong danh sách đã công bố. Lãnh đạo Mặt trận Nhân dân Ahmad Sa'adat, cũng như các nhân vật cấp cao của Hamas là Ibrahim Hamed và Hassan Salameh, cũng không được lên danh sách trả tự do.

Ông Marwan Barghouti. Ảnh: BAUBAU/SIPA

Ngoài các tù nhân an ninh, 1.700 người Gaza bị bắt sau vụ tấn công do Hamas tiến hành vào Israel ngày 7-10-2023 sẽ được trả tự do về Dải Gaza hoặc bị trục xuất ra nước ngoài.

Lực lượng Hamas đang giữ khoảng 48 con tin Israel, trong đó khoảng 20 người được cho là vẫn còn sống. Hamas dự kiến trao trả toàn bộ con tin còn sống trước, trong khi thi thể những con tin còn lại sẽ được bàn giao theo từng giai đoạn sau này.

