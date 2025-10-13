Hamas và Israel bắt đầu trao đổi con tin và tù nhân

Thế giới

Ngày 13-10, việc trao trả các con tin Israel và tù nhân Palestine tại Gaza đã bắt đầu. Theo CNN, 7 người đầu tiên được phong trào Hồi giáo Hamas thả là trong nhóm 20 con tin còn sống dự kiến trở về trong ngày.

Người dân Israel chào đón các con tin được Hamas thả trở về. Ảnh: THX

Các con tin đang được kiểm tra y tế bước đầu và gặp lại thân nhân trước khi chuyển tới bệnh viện.

Cùng lúc, hàng trăm người Palestine chờ tin thân nhân trong số 1.700 tù nhân bị Israel giam giữ từ sau ngày 7-10-2023 được trả tự do. Theo giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, 250 tù nhân bị án chung thân cũng sẽ được phóng thích. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas theo kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, được xem là bước tiến lớn nhất nhằm chấm dứt hai năm xung đột, hướng tới một nền hòa bình lâu dài.

Người Palestine đón người thân được Israel thả. Ảnh: ANADOLU

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Israel, nơi ông dự kiến phát biểu trước Quốc hội. Trong chuyến bay tới Israel, Tổng thống Donald Trump tuyên bố “cuộc chiến đã kết thúc”, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định chiến dịch quân sự “chưa chấm dứt”.

Sau các hoạt động tại Israel, Tổng thống Trump sẽ tới Ai Cập tham dự hội nghị về tương lai Gaza cùng lãnh đạo hơn 20 quốc gia, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Tại chuyến đi này, Tổng thống Donald Trump sẽ được trao hai huân chương dân sự cao quý nhất của Israel và Ai Cập để ghi nhận vai trò trong nỗ lực hòa bình và chấm dứt xung đột tại Gaza.

