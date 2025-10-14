Bước ngoặt mới cho hòa bình trên Dải Gaza

Ngày 13-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm chớp nhoáng tới Israel, chỉ kéo dài khoảng bốn giờ nhưng dày đặc sự kiện: gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu, các gia đình có con tin được phong trào Hồi giáo Hamas trả tự do và có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội Israel.

Chiến thắng to lớn

Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas - do Tổng thống Trump làm trung gian - bắt đầu có hiệu lực. Theo thỏa thuận này, Hamas đã trả tự do cho 20 con tin còn sống của Israel, trong khi Israel cũng phóng thích 1.716 người Palestine bị bắt giữ tại Gaza và 250 tù nhân an ninh. Đây là kết quả được coi là “bước ngoặt ngoại giao” sau nhiều tháng căng thẳng và thương lượng kín.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại văn phòng của ông trong trụ sở Quốc hội Israel. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Quốc hội Israel, Tổng thống Donald Trump gọi thỏa thuận là “một chiến thắng to lớn cho Israel và thế giới”. Giới quan sát đánh giá đây là lời khẳng định về vai trò trung gian trở lại của Mỹ trong tiến trình Trung Đông - khu vực từng bị chia rẽ sâu sắc sau nhiều năm bạo lực leo thang.

Sau Israel, Tổng thống Trump sẽ tới thành phố Sharm el-Sheikh (Ai Cập) để đồng chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh hòa bình về Gaza cùng Tổng thống Abdel-Fattah el-Sissi với sự tham dự của nhiều lãnh đạo khu vực và quốc tế. Giới ngoại giao kỳ vọng hội nghị này có thể mở ra một khuôn khổ đối thoại mới cho việc tái thiết Gaza và bảo đảm an ninh khu vực.

Thỏa thuận ngừng bắn lần này không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao mà còn là phép thử cho khả năng hàn gắn của hai dân tộc đã trải qua quá nhiều mất mát. Cánh cửa cơ hội cho hòa bình tại Gaza tuy hẹp nhưng với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế và ý chí của những người trong cuộc, hy vọng đang dần thay thế tuyệt vọng.

Dư luận hoan nghênh

Trong cuộc trao đổi với phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Donald Trump tiết lộ Hamas đã được “chấp thuận có thời hạn” để duy trì các hoạt động an ninh nội bộ tại Gaza nhằm “ngăn chặn bất ổn sau lệnh ngừng bắn”. Tuy nhiên, theo đề xuất hòa bình của Mỹ, Hamas sẽ phải tiến tới giải giáp hoàn toàn và chấm dứt quyền kiểm soát khu vực này - một điều kiện then chốt để tiến trình hòa bình thực sự bắt đầu.

Tại Tel Aviv, nhiều người dân Israel đón nhận tin thả con tin trong nước mắt, trong khi tại Gaza, hàng ngàn gia đình Palestine chào đón người thân trở về sau nhiều năm giam giữ. Dù nỗi đau chiến tranh vẫn chưa nguôi, hình ảnh những cái ôm đoàn tụ đã phần nào hé mở niềm tin rằng hòa bình - dù nhỏ bé - vẫn có thể được vun đắp.

Thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian nhanh chóng nhận được phản ứng tích cực từ cộng đồng quốc tế. Liên minh Nghị viện các nước Arab (UIPA) đã ra tuyên bố hoan nghênh, coi đây là “bước đi quan trọng hướng tới tiến trình hòa bình toàn diện và công bằng”. Chủ tịch UIPA kiêm Chủ tịch Quốc hội Nhân dân Algeria Brahim Boughali khẳng định: “Thỏa thuận thể hiện chiến thắng của ý chí hòa bình trước tư duy chiến tranh và bạo lực, vốn chỉ mang lại tàn phá cho nhân dân Palestine trong nhiều năm qua”.

Liên minh châu Âu (EU) cũng nhanh chóng thể hiện sự ủng hộ. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU, bà Kaja Kallas, thông báo Liên minh sẽ tái triển khai phái bộ dân sự tại cửa khẩu Rafah - điểm nối giữa Gaza và Ai Cập - nhằm giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn và tạo điều kiện cho hàng viện trợ nhân đạo vào khu vực. Theo bà Kallas, một cơ chế giám sát minh bạch sẽ giúp củng cố lòng tin và ngăn ngừa tái diễn xung đột.

