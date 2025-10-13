Hội nghị thượng đỉnh vì hòa bình Dải Gaza

Hãng BBC đưa tin theo dự kiến, Ai Cập sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vào ngày 13-10 để huy động sự ủng hộ rộng rãi hơn của cộng đồng quốc tế đối với kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Dải Gaza.

Người dân Israel tuần hành tại thành phố Tel Aviv. Ảnh: FLASH90

Hội nghị do Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và Tổng thống Donald Trump đồng chủ trì, sẽ được tổ chức tại thành phố Sharm El-Sheikh. Các nhà lãnh đạo đến từ 20 quốc gia tham dự hội nghị. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã xác nhận dự hội nghị trên.

Trước thềm hội nghị, Tổng thống Ai Cập đã kêu gọi triển khai các lực lượng quốc tế tại Dải Gaza và hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc công nhận tính hợp pháp quốc tế của thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được giữa Israel và lực lượng Hamas.

Theo đó, đến 9 giờ GMT (16 giờ, giờ Việt Nam) ngày 13-10, Hamas phải phóng thích và trao trả thi thể con tin đang bị giam giữ trong 2 năm qua. Trong 48 con tin, có 20 người được cho là còn sống. Trước sự kiện trao trả con tin này, hàng trăm ngàn người dân Israel đã tuần hành tại thành phố Tel Aviv. Phát biểu trước đám đông tại Quảng trường Con tin, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, nhấn mạnh các con tin đang trở về nhà.

Trong khi đó, dẫn nguồn tin địa phương, hãng BBC cho biết, phong trào Hồi giáo Hamas đã bắt đầu khôi phục quyền kiểm soát Dải Gaza, chỉ vài giờ sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn với Israel.

Hamas đã triển khai khoảng 7.000 thành viên thuộc lực lượng an ninh nội bộ đến các khu vực mà Lực lượng Phòng vệ Israel đã rút khỏi theo điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn. Theo các quan chức Palestine, khoảng nửa triệu người Palestine đã trở về phía Bắc Dải Gaza trong vài ngày qua sau khi quân đội Israel rút lui.

