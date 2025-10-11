Trung Quốc điều tra Qualcomm vi phạm luật chống độc quyền

Theo Tân Hoa xã, Cục Quản lý thị trường nhà nước Trung Quốc đã mở cuộc điều tra Qualcomm vì nghi ngờ công ty của Mỹ vi phạm luật chống độc quyền của nước này.

Qualcom có trụ sở tại San Diego, California. Ảnh: XINHUA

Cục Quản lý thị trường nhà nước Trung Quốc cho biết, Qualcomm đã không khai báo đúng luật trong thương vụ mua lại Autotalks. Việc tích hợp công nghệ của Autotalks vào nền tảng Snapdragon Digital Chassis của Qualcomm được thiết kế để tăng cường sự hiện diện của Qualcomm trên thị trường chip ô tô.

Nhà chức trách Trung Quốc chưa công bố thêm thông tin chi tiết của cuộc điều tra. Trong khi đó, nhà sản xuất chip của Mỹ cũng chưa phản hồi về động thái của chính phủ Trung Quốc.

Trung Quốc là một trong những thị trường lớn của Qualcomm, với khoảng 46% doanh thu năm tài chính 2024 của công ty liên quan đến khách hàng Trung Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên Qualcomm vướng vào tranh chấp pháp lý với Trung Quốc. Công ty đã từng chi 975 triệu USD để dàn xếp một vụ kiện chống độc quyền trước đó.

Tháng trước, Cục Quản lý thị trường nhà nước Trung Quốc thông báo phát hiện tập đoàn chip NVIDIA (Mỹ) vi phạm luật chống độc quyền của Trung Quốc. Thông báo này được đưa ra sau một cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 12-2024 liên quan việc NVIDIA mua lại nhà cung cấp thiết bị kết nối Mellanox Technologies (Israel) trị giá 6,9 tỷ USD.

PHƯƠNG NAM