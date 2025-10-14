Trung Quốc đáp trả cuộc điều tra của Mỹ về ngành hàng hải, đóng tàu

Ngày 14-10, theo Tân Hoa Xã, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết đã mở điều tra nhằm đánh giá tác động của cuộc điều tra thương mại theo Mục 301 do Mỹ tiến hành đối với ngành hàng hải, đóng tàu cũng như các chuỗi cung ứng liên quan của Trung Quốc.

Xưởng đóng tàu Hanwa Ocean tại tỉnh Nam Gyeongsang (Hàn Quốc). Ảnh: KOREA TIMES

Bộ Thương mại Trung Quốc cũng tuyên bố áp dụng biện pháp hạn chế đối với 5 công ty con thuộc Tập đoàn đóng tàu Hanwha Ocean (Hàn Quốc). Theo đó, các cá nhân và tổ chức của Trung Quốc sẽ không được phép tiến hành giao dịch hoặc hợp tác với 5 công ty Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC và HS USA Holdings Corp.

Thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, biện pháp trên được tiến hành do các đơn vị này đã hợp tác và hỗ trợ cuộc điều tra của Mỹ theo Mục 301 đối với lĩnh vực hàng hải, logistics và đóng tàu của Trung Quốc.

Hiện lĩnh vực hàng hải và đóng tàu đang trở thành tâm điểm trong căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Từ ngày 14-10, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới áp đặt mức phí cảng mới đối với tàu của mỗi bên.



Vào tháng 4-2024, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ khởi động cuộc điều tra thương mại theo Mục 301. Khi công bố kết quả cuộc điều tra này, phía Mỹ tuyên bố năng lực của Trung Quốc trong ngành đóng tàu toàn cầu đã tạo ra bất lợi cho các doanh nghiệp Mỹ.

PHƯƠNG NAM