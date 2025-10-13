Nam Phi: Tai nạn xe khách, ít nhất 40 người thiệt mạng

Ít nhất 40 người, trong đó có công dân Malawi và Zimbabwe, đã thiệt mạng khi một xe khách lao xuống vực ở Nam Phi.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: X

Theo Reuters, tai nạn xảy ra ngày 12-10 (giờ địa phương) khi chiếc xe đang trên đường đến Zimbabwe, cách biên giới Nam Phi-Zimbabwe khoảng 90km. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn, song đến nay đã xác định 40 thi thể, trong đó có một bé gái 10 tháng tuổi.

Theo các quan chức Nam Phi, ngoài số người chết còn có 38 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, và lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm thêm nạn nhân trong khu vực.

Chiếc xe khởi hành từ thành phố Gqeberha ở miền Nam Nam Phi, cách hiện trường khoảng 1.500km. Trên xe có nhiều hành khách là người Malawi và Zimbabwe đang làm việc tại Nam Phi trên đường về nước. Nguyên nhân ban đầu được cho là tài xế mất lái do mệt mỏi hoặc sự cố kỹ thuật.

Nam Phi có mạng lưới giao thông hiện đại và lưu lượng phương tiện lớn, song tai nạn đường bộ vẫn thường xuyên xảy ra. Các chuyên gia cho biết, nguyên nhân chủ yếu là phóng nhanh, lái xe ẩu và phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật.

HUY QUỐC