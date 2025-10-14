Bắc Kinh trả đũa, thu phí cảng đối với tàu Mỹ

Ngày 14-10, Trung Quốc chính thức bắt đầu thu phí cảng đặc biệt đối với các tàu thuộc quyền sở hữu, điều hành hoặc treo cờ Mỹ hay được đóng tại Mỹ, song khẳng định những con tàu do Trung Quốc chế tạo sẽ được miễn loại phí này.

Cảng Thượng Hải, Trung Quốc ngày 9-10. Ảnh : Getty Images

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn nội dung của quy định mới nêu rõ các trường hợp được miễn trừ gồm tàu do Trung Quốc đóng, tàu không chở hàng được đưa vào các xưởng đóng tàu Trung Quốc chỉ để sửa chữa, và những con tàu khác được xác định thuộc diện miễn phí.

Động thái này là phản ứng trực tiếp đối với mức phí cảng tương tự của Mỹ đối với tàu Trung Quốc có hiệu lực vào cùng ngày. Tuần trước, Bộ Giao thông Trung Quốc tuyên bố sẽ áp dụng khoản phí cảng nêu trên để trả đũa bước đi tương tự của Mỹ đối với tàu thuyền có liên hệ với Trung Quốc, bắt đầu cùng ngày 14-10.

Hãng tin CNBC cho biết, Trung Quốc sẽ thu phí 400 nhân dân tệ (56 USD) cho mỗi tấn ròng đối với tàu thuyền Mỹ, về cơ bản gần tương đương với mức phí 50 USD cho mỗi tấn ròng mà Mỹ đang áp dụng đối với tàu thuyền Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đáp trả Mỹ bằng kế hoạch tăng phí theo thời gian, đến hết ngày 17-4-2028, với cùng ngày hiệu lực mà Mỹ áp dụng.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Mỹ chỉ chiếm 0,1% ngành đóng tàu toàn cầu, so với 53,3% của Trung Quốc. Thị phần quá lớn của Trung Quốc đã thúc đẩy Mỹ xây dựng chính sách, bắt đầu từ thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, nhằm tính phí các tàu do Trung Quốc sản xuất khi cập cảng Mỹ.

HẠNH CHI