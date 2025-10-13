Nguy cơ đổ vỡ thị trường tài chính toàn cầu

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc leo thang và nợ công toàn cầu ngày càng gia tăng, các ngân hàng trung ương thế giới đang đối mặt với nguy cơ mới là đổ vỡ hàng loạt trên các thị trường tài chính.

Gia tăng dấu hiệu đổ vỡ

Mối quan ngại này sẽ trở thành tâm điểm của hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB), dự kiến diễn ra tại Washington (Mỹ) từ ngày 13 đến ngày 18-10. Giám đốc điều hành IMF, bà Kristalina Georgieva, cảnh báo những dấu hiệu về đổ vỡ tài chính đang gia tăng nhanh chóng.

Bà Georgieva nhấn mạnh: “Mức định giá thị trường hiện nay đang tiệm cận mức cao trong thời kỳ bùng nổ internet cách đây 25 năm. Nếu thị trường điều chỉnh đột ngột, tài chính bị thắt chặt hơn có thể kéo giảm tăng trưởng toàn cầu, làm gia tăng rủi ro và gây thêm khó khăn cho các nền kinh tế đang phát triển”.

Một mối lo lớn khác là bong bóng cổ phiếu tập trung vào các công ty công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), vốn đang tăng trưởng nóng trong thời gian qua. Các chuyên gia cảnh báo rằng một đợt điều chỉnh mạnh trong nhóm cổ phiếu này có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền trên toàn thị trường.

Thị trường tiền số vừa chứng kiến một phiên bán tháo. Ảnh: INDIA TODAY

Trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lời đe dọa áp thuế nhập khẩu mới đối với hàng hóa Trung Quốc - động thái sau đó khiến thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc vào ngày 10-10, nhiều ngân hàng trung ương cũng đã lên tiếng cảnh báo. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) phát đi cảnh báo về nguy cơ điều chỉnh mạnh của thị trường. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng công khai bày tỏ quan ngại, trong khi Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) trong tháng này cũng ghi nhận những rủi ro tương tự.

Hội nghị IMF-WB năm nay được kỳ vọng trở thành diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách toàn cầu thảo luận sâu về các thách thức tài chính đang xuất hiện, trong đó có sự bất ổn từ thị trường vốn, xu hướng thắt chặt tiền tệ, cũng như tác động lan tỏa từ các chính sách thương mại.

Bán tháo ồ ạt tiền số

Những quan ngại của IMF không phải không có cơ sở khi lời đe dọa áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump đã kích hoạt đợt bán tháo ồ ạt trên thị trường tiền kỹ thuật số, qua đó cho thấy mức độ rủi ro rất lớn cho các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy vốn. Dựa trên nền tảng phân tích dữ liệu CoinGlass, các đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin, Ether và Solana nằm trong số những đồng tiền chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, khi tổng giá trị các lệnh bán tháo bắt buộc lên tới 18,28 tỷ USD tính đến 15 giờ 47 ngày 11-10 (theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức 2 giờ 37 ngày 12-10, giờ Việt Nam).

Theo CoinGlass, chỉ trong 24 giờ, khoảng 5 tỷ USD Bitcoin, 4 tỷ USD Ether và 2 tỷ USD Solana đã “bốc hơi” khỏi thị trường do các lệnh bán tháo bắt buộc. Đây là sự kiện bán tháo lớn nhất trong lịch sử tiền kỹ thuật số. Trong đó, Bitcoin đã giảm gần 10% trong 5 ngày qua, xuống 111.616,2USD/Bitcoin. Đà sụt giảm của tiền kỹ thuật số diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán cũng lao dốc, với các chỉ số Nasdaq và S&P 500 cùng ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong 6 tháng vào ngày 10-10.

Ông Edward Chin, Giám đốc điều hành quỹ đầu cơ tiền số Parataxis, nhận định rằng thị trường đã phục hồi một phần sau đợt bán tháo hôm 10-10, song phải mất vài ngày nữa mới có thể đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại. Theo ông Edward Chin, trong vài ngày hoặc vài tuần tới, có khả năng sẽ xuất hiện thông tin về một số quỹ phá sản hoặc các nhà tạo lập thị trường chịu tổn thất đáng kể.

MINH CHÂU tổng hợp