Các trường đại học áp dụng điểm kỳ thi riêng trong xét tuyển như thế nào?

Trong năm 2026, nhiều đại học (ĐH), trường ĐH lớn tổ chức các kỳ thi riêng: thi đánh giá năng lực (ĐGNL), đánh giá tư duy, ĐGNL chuyên biệt, thi ĐGNL đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT). Điểm của các kỳ thi được sử dụng để xét tuyển theo những cách khác nhau.

Nhiều kỳ thi riêng

Kỳ thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội trong năm 2026 được tổ chức 3 đợt thi và diễn ra vào các tháng 1, 3 và tháng 5. Khoảng 50 trường sử dụng kết quả để xét tuyển.

Tương tự, kỳ thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội được tổ chức 6 đợt, từ tháng 3 đến tháng 5 và có khoảng 100 trường ĐH trên cả nước sử dụng kết quả để xét tuyển.

Còn kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM tổ chức 2 đợt thi trong tháng 3 và tháng 5 và có khoảng 112 ĐH, trường ĐH và CĐ sử dụng kết quả để xét tuyển.

Ngoài ra, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức kỳ thi ĐGNL phục vụ tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên và một số ngành khoa học giáo dục. Trường ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức kỳ thi ĐGNL chuyên biệt (6 môn thi) để xét tuyển cho các ngành đào tạo của trường và cũng được nhiều trường sử dụng để xét tuyển.

Các trường thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cũng tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh.

Bên cạnh đó, hàng chục trường ĐH tổ chức kỳ thi V-SAT với nhiều đợt thi, diễn ra từ nay đến tháng 6. Thí sinh có thể đăng ký tham dự nhiều đợt, mỗi đợt có thể chọn nhiều môn thi (ít nhất 3 môn trong tổ hợp xét tuyển) trong số 8 môn thi gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và Ngữ văn.

Lưu ý gì khi sử dụng điểm các kỳ thi riêng?

Điểm các kỳ thi riêng trong năm 2026 được các trường sử dụng rất khác nhau. Có trường dùng làm phương thức xét tuyển độc lập, có trường sử dụng làm điểm thành phần trong phương thức xét tuyển tổng hợp. Do đó, thí sinh cần nắm kỹ thông tin xét tuyển của từng trường để sử dụng kết quả điểm các kỳ thi riêng cho hợp lý.

Các trường thành viên của Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM dù sử dụng phương thức kết hợp nhưng cách tính điểm thành phần điểm thi ĐGNL khác nhau. Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn xét tổng hợp với các điểm thành phần gồm: kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM năm 2026; kết quả học tập 3 năm THPT; thành tích trong học tập, hoạt động xã hội, văn hóa, thể dục, thể thao, văn nghệ; chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Trong đó, điểm thi ĐGNL chiếm 45% tổng số điểm, điểm thi tốt nghiệp 45% và còn lại chỉ 10%. Ngoài ra, thí sinh không dùng điểm thi ĐGNL thì điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ chiếm 90% số điểm và điểm học bạ chiếm 10%. Ngược lại, nếu thí sinh dùng điểm thi ĐGNL và điểm học bạ thì trọng số điểm thi ĐGNL chiếm 90% số điểm và điểm học bạ là 10%.

Trong đó, các điểm thành phần như ĐGNL, tốt nghiệp THPT, học bạ được quy đổi sang thang điểm 100. Trường ĐH Bách khoa xét tổng hợp có điểm thi ĐGNL thì được tính theo công thức: điểm học lực + điểm cộng + điểm ưu tiên (trong đó điểm học lực = (điểm ĐGNL năng lực) x 70% + (điểm tốt nghiệp THPT quy đổi) x 20% + (điểm học bạ quy đổi) x 10%... Các trường còn lại cũng tính trọng số điểm thi ĐGNL chiếm từ 40-70% số điểm xét tuyển.

Ngoài 8 trường thành viên của ĐHQG TPHCM sử dụng điểm thi ĐGNL, thì hiện có 104 ĐH, trường ĐH và CĐ trên cả nước sử dụng điểm của kỳ thi ĐGNL làm phương thức xét tuyển độc lập hoặc tính điểm thành phần trong phương thức xét tuyển tổng hợp trong năm 2026.

Trong khi đó, các trường như ĐH Công thương TPHCM, ĐH Công nghệ TPHCM, ĐH Mở TPHCM, ĐH Sài Gòn, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Tài chính Marketing TPHCM, ĐH Nông lâm TPHCM… sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM làm phương thức xét tuyển độc lập.

Với các kỳ thi đánh giá tư duy, ĐGNL của ĐHQG Hà Nội, kỳ thi V-SAT được nhiều trường sử dụng làm phương thức xét tuyển độc lập.

Thí sinh tham dự các kỳ thi riêng cần lưu ý, khi các trường công bố điểm sàn xét tuyển (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào), sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh sẽ đối chiếu với kết quả của mình để thực hiện đăng ký xét tuyển.

Tin liên quan Khoảng 1 triệu thí sinh sẽ dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

