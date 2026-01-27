"Cẩm nang" tra cứu đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Nhằm cung cấp thông tin hệ thống, chính thống về các đơn vị hành chính sau sáp nhập, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách " Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp" .

Cuốn sách của tác giả Nguyễn Thái Bình và Trương Hải Long. Đây được coi là "cẩm nang" tra cứu hữu ích dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, cung cấp bức tranh tổng thể về hệ thống đơn vị hành chính trong giai đoạn mới.

Nội dung sách giới thiệu thông tin cơ bản của 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp. Mỗi đơn vị cấp xã được đặt trong tổng thể đơn vị cấp tỉnh, thể hiện rõ quá trình hình thành trên cơ sở địa giới hành chính và quy mô dân số của các đơn vị trước khi sáp nhập, giúp bạn đọc thuận tiện trong việc tra cứu vị trí địa lý, ranh giới và mối liên hệ hành chính.

Một điểm nhấn quan trọng của ấn phẩm là công bố 34 bản đồ hành chính của 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp do Nhà Xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam cung cấp. Các bản đồ được biên tập theo chuẩn kỹ thuật hiện đại, phản ánh chính xác dữ liệu địa giới theo quy hoạch mới nhất của quốc gia.

Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp được xem là tư liệu tham khảo, ghi lại dấu mốc quan trọng trong quá trình chuyển mình của hệ thống hành chính Việt Nam theo hướng hiện đại, tinh gọn và hiệu quả.

VĨNH XUÂN