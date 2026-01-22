Triển khai Khung kiến trúc số tại TPHCM

Chính trị

UBND TPHCM vừa ban hành Khung kiến trúc số TPHCM, qua đó hình thành nền tảng thống nhất cho quá trình chuyển đổi số toàn diện đến năm 2030, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và các định hướng lớn của Trung ương.

Khung kiến trúc số TPHCM được thiết kế gồm 4 phân lớp: Hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung; Dữ liệu và nền tảng lõi; Ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung; Kênh tương tác và đo lường hiệu quả.

Bên cạnh đó, Khung kiến trúc số cũng xác lập 7 nguyên tắc cốt lõi, trong đó nhấn mạnh quản trị dựa trên kết quả; lãnh đạo, điều hành dựa trên dữ liệu theo thời gian thực; vận hành thông minh.

Cùng với đó là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trên nền tảng số; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; thúc đẩy dữ liệu mở, minh bạch và đổi mới sáng tạo. Khung kiến trúc số được triển khai đối với toàn bộ các cơ quan nhà nước trên địa bàn TPHCM.

BÁ TÂN

