TPHCM tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển để thu hút nhân tài

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có Kết luận về một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ. Việc này nhằm cụ thể hóa Kết luận 205-KL/TW của Bộ Chính trị.

Đặc cách tuyển chuyên gia, quản lý tập đoàn làm lãnh đạo, quản lý

Kết luận xác định tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển vào làm công chức, viên chức đối với hai nhóm.

Kỹ sư Tập đoàn Hoa Sen Group tại phường Tân Thành (TPHCM) nghiên cứu phát triển nguyên phụ liệu phục vụ quy trình sản xuất. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Một là, nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm phó giáo sư, giáo sư; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực chiến lược, trọng điểm. Điều kiện là phải có giải thưởng nghiên cứu quốc gia, quốc tế hoặc công trình nghiên cứu khoa học đóng góp cho sự phát triển của ngành, đơn vị, thành phố và đất nước. Cùng với đó, phải có thành tích xuất sắc vượt trội, có phát minh, sáng chế hoặc giải pháp đột phá tạo ra giá trị cao.

Hai là, nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp tại các cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu, tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Điều kiện là phải có chuyên môn sâu, thành tựu nổi bật phù hợp với lĩnh vực tuyển dụng và có kinh nghiệm quản lý cao đối với các chuyên ngành đặc thù từ 5 năm trở lên.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ xét tuyển sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc tại các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước, đạt giải cao trong các cuộc thi uy tín cấp quốc gia hoặc quốc tế. Các đơn vị có thể ký hợp đồng lao động với các cá nhân trên để thu hút nhân lực chất lượng cao, gắn quyền lợi với kết quả công việc.

Ưu tiên quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý

Kết luận cũng thống nhất cơ chế bố trí, sử dụng cán bộ. Cụ thể, người được thu hút làm công chức, viên chức sẽ được ưu tiên quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý. Đồng thời được ưu tiên cử đi đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn trong và ngoài nước, kể cả khi chưa bảo đảm điều kiện về độ tuổi, chức danh quy hoạch.

Đối với sinh viên sau tuyển dụng, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tiếp sẽ được xem xét giao tập sự giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng mà không phải đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác, quy hoạch. Sau 1 năm tập sự, cấp có thẩm quyền sẽ đánh giá để bổ nhiệm chính thức.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Bình (TPHCM) tiếp nhận thủ tục hành chính của người dân. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Với nhà khoa học trẻ, chuyên gia đầu ngành và nhà quản lý doanh nghiệp, cấp có thẩm quyền có thể xem xét bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo, quản lý ngay cả khi chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Đặc biệt, cán bộ có thành tích đặc biệt xuất sắc được ưu tiên quy hoạch lãnh đạo mà không nhất thiết bảo đảm điều kiện về độ tuổi, trình độ lý luận chính trị; có thể được xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức danh lãnh đạo liền kề hoặc vượt một cấp (từ tương đương cấp vụ trở xuống).

TPHCM thống nhất cơ chế đãi ngộ đặc biệt nhằm thu hút nhân tài. Cụ thể, cán bộ có đóng góp quan trọng sẽ được bố trí hoặc hỗ trợ kinh phí thuê nhà ở công vụ, được ưu tiên cao nhất khi mua nhà ở xã hội và hỗ trợ phương tiện đi lại, chăm sóc sức khỏe. Sinh viên sau tuyển dụng được hưởng 100% lương và phụ cấp tăng thêm tối thiểu 150% mức lương theo hệ số hiện hưởng trong 5 năm đầu.

Riêng nhà khoa học trẻ, chuyên gia đầu ngành và nhà quản lý doanh nghiệp được hưởng lương và phụ cấp tăng thêm hàng tháng tối thiểu 300% mức lương ở vị trí việc làm được tuyển dụng trong 5 năm. Đồng thời, được áp dụng khung lương, thưởng đặc biệt theo thỏa thuận nếu có thành tích xuất sắc.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND TPHCM chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kết luận này trong quý 1- 2026. Trong đó, cần rà soát, xác định danh mục các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm, quan trọng đặc biệt cần thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Cùng với đó, tham mưu đề xuất tiêu chí, phương thức, cơ chế đặt hàng, mời gọi chuyên gia, người có tài năng đặc biệt trên một số lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa... UBND TPHCM cân đối, bố trí khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm (không bao gồm phụ cấp) để thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng. Đồng thời cho phép sở, ngành, địa phương huy động thêm nguồn lực ngoài ngân sách để thu hút, trọng dụng người có tài năng theo quy định. Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tiêu cực, lạm quyền trong thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xử nghiêm trường hợp lợi dụng bố trí, sắp xếp cán bộ không đúng đối tượng, không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp.

THU HƯỜNG