Chiều 4-2, đoàn giám sát của HĐND TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (gọi tắt Ủy ban bầu cử TPHCM) làm trưởng đoàn giám sát công tác chuẩn bị bầu cử.

Ứng dụng VNeID phục vụ công tác bầu cử tại TPHCM. Thực hiện: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM tiếp đoàn giám sát.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: VĂN MINH

Tại buổi giám sát, Sở Nội vụ TPHCM - Cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử TPHCM đã báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử. Đối với công tác lập, niêm yết danh sách cử tri, Công an TPHCM cung cấp dữ liệu về dân cư của từng đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố để phục vụ công tác bầu cử.

Đồng thời, triển khai phần mềm quản lý cử tri nhằm tối ưu hóa thời gian thực hiện công tác phân chia, rà soát danh sách cử tri. Song song đó, hướng dẫn các địa phương khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) phục vụ công tác bầu cử trong quá trình lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: VĂN MINH

Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, trụ sở sinh hoạt khu phố, ấp, thôn, khu dân cư và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu. Đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để người dân kiểm tra, đối chiếu.

TPHCM cũng triển khai thực hiện hệ thống phần mềm quản lý thông tin bầu cử; ra mắt trang thông tin bầu cử TPHCM.

Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Trên địa bàn TPHCM có các đơn vị: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh TPHCM, Hải đoàn 128 và Hải đoàn 129 (Quân chủng Hải quân), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3, Chi đội Kiểm ngư số 2, Tiểu đoàn DK1, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro với hơn 4.500 cử tri không thể thực hiện quyền bầu cử trong ngày bầu cử.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM Phạm Quỳnh Anh phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Lý do, các đơn vị này đang thực hiện lịch trình công tác trên biển kéo dài, thực hiện hiện nhiệm vụ trên các tàu, giàn khoan, công trình trên biển… Do đó, TPHCM tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng và xã Long Sơn để hơn 4.500 cử tri thuộc các đơn vị trên thực hiện quyền bỏ phiếu.

Trước đó, tại hội nghị hiệp thương lần thứ 1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Theo đó, tổng số ĐBQH khóa XVI tại TPHCM được bầu là 38 đại biểu (trong đó có 17 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 21 đại biểu do cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu). Tổng số đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu là 125 đại biểu.

Buổi giám sát về công tác bầu cử. Ảnh: VĂN MINH

Ngày 3-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử.

Theo đó, đã thông qua thỏa thuận danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm 60 người; danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 221 người (có 1 người rút).

