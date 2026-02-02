Đặc khu Phú Quốc chiếm 65,9% hồ sơ tồn đọng của toàn tỉnh An Giang

Chính trị

Tỉnh An Giang hiện còn 5.830 hồ sơ xử lý quá hạn, trong đó, đặc khu Phú Quốc có 3.845 hồ sơ (chiếm 65,9%).

UBND tỉnh An Giang yêu cầu UBND đặc khu Phú Quốc tập trung mọi nguồn lực, làm việc kể cả ngày nghỉ để xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng

Chiều 2-2, Văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết, lãnh đạo UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ban ngành liên quan và UBND xã, phường, đặc khu chấn chỉnh, khắc phục tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết quá hạn và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tính đến ngày 30-1, An Giang đạt 91,36 điểm về kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, xếp hạng thứ 21/34 tỉnh, thành cả nước. Tuy nhiên, tình hình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đang có dấu hiệu sụt giảm về chỉ số hài lòng.

Cụ thể, việc để hồ sơ quá hạn kéo dài là nguyên nhân chính ảnh hưởng uy tín của bộ máy hành chính công vụ, khiến mức độ hài lòng chỉ đạt 92,58%. Toàn tỉnh hiện còn 5.830 hồ sơ xử lý quá hạn (đứng thứ 13/34 tỉnh, thành phố), trong đó, đặc khu Phú Quốc có 3.845 hồ sơ (chiếm 65,9%).

UBND tỉnh An Giang yêu cầu lãnh đạo Đảng ủy và UBND đặc khu Phú Quốc chỉ đạo đưa nội dung xử lý hồ sơ quá hạn vào nghị quyết chuyên đề hoặc nội dung họp thường kỳ của Đảng ủy; gắn trách nhiệm của người đứng đầu, với kết quả xử lý dứt điểm 3.845 hồ sơ chậm muộn.

Tập trung mọi nguồn lực, làm việc kể cả ngày nghỉ để xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng, báo cáo kết quả trước ngày 9-2. Đảm bảo từ quý I-2026, tỷ lệ hài lòng và tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn tại đặc khu Phú Quốc phải đạt từ 90% trở lên…

NAM KHÔI

