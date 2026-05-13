Cân bằng áp lực công việc và cuộc sống

Người trẻ ở các đô thị lớn đang phải chịu áp lực cạnh tranh gay gắt cả trong công việc lẫn cuộc sống. Để có thể giữ cân bằng trong guồng quay tất bật đó và tìm cho mình khoảng nghỉ cần thiết nhằm phục hồi sức sáng tạo là bài toán nan giải của không ít bạn trẻ hiện nay.

Lựa chọn khó khăn

Nhận quyết định thôi việc từ công ty, chị Mai Phương (30 tuổi, nhân viên marketing, ngụ tại TPHCM) không khỏi ngỡ ngàng, bởi chị mới gắn bó với công ty chưa đầy nửa năm. “Vì mới đi làm nên tôi không có dự định thay đổi, nhất là công việc này cũng tương đối phù hợp với tôi. Do đó, việc bị công ty cho thôi việc khiến tôi bị bất ngờ, hụt hẫng”, chị Phương buồn bã nói.

Các bạn trẻ vui chơi tại công viên, giúp nâng cao sức khỏe và giảm căng thẳng trong cuộc sống

Từng trải qua cảm giác này nên chị Phương rất thấm thía. Lĩnh vực chị đang theo đuổi, nếu mỗi ngày không trau dồi và nâng cấp bản thân sẽ rất dễ lạc hậu. Đặc biệt, giai đoạn này, việc tìm kiếm công việc phù hợp chuyên môn càng khó khăn hơn, khi hầu hết các công ty đều đang bước vào thời điểm ổn định nhân sự.

Là sinh viên năm cuối chuyên ngành truyền thông, từ sau tết đến nay, Khanh Nguyễn (22 tuổi, ngụ tại TPHCM) vẫn miệt mài chờ đợi cơ hội được nhận làm thực tập sinh. Cô cho biết đã gửi hồ sơ đến hơn 10 công ty khác nhau, chưa kể còn nhờ thêm các mối quan hệ quen biết. Tuy nhiên, phần lớn đã không có hồi âm, dù cô khá tự tin với hồ sơ xin việc gồm: bằng IELTS 6.5, kinh nghiệm làm cộng tác viên cho nhiều chương trình, sự kiện lớn ở lĩnh vực giải trí. “Suốt mấy tháng chờ đợi, tôi lo lắng đến mất ngủ vì đa phần bạn bè đều đã tìm được nơi thực tập, thậm chí kiếm được công việc có lương dù chưa ra trường chính thức”, cô kể. Mới đây nhất, cô khoe được một công ty nhận vào thử việc nhưng phải chấp nhận quãng đường đi làm khá xa, hơn 20km.

Xây dựng “hệ miễn dịch tinh thần”

Hiện nay, áp lực cuộc sống đối với người trẻ đến từ rất nhiều phía: công việc, cơ hội thăng tiến, gia đình, các mối quan hệ ngoài xã hội… Những dấu hiệu như: mệt mỏi tinh thần, căng thẳng, mất động lực thường bị xem nhẹ, nhưng lại âm thầm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc và chất lượng cuộc sống. Và, không ít trường hợp đã đối diện với những biến chứng khá nghiêm trọng về mặt sức khỏe.

Chị Thùy Trang (29 tuổi, nhân viên kinh doanh, ngụ tại TPHCM) thấm thía áp lực khi phải ôm đồm cùng lúc nhiều việc. Sau cả ngày dài làm việc, buổi tối chị lại lao vào ôn luyện đến khuya để chuẩn bị học lên cao học. Áp lực bủa vây khiến chị rơi vào trạng thái trầm cảm, luôn cảm thấy bất an. Đỉnh điểm có một giai đoạn ngắn, chị còn bị mất trí nhớ tạm thời, khiến gia đình lo lắng phải đưa đi bác sĩ tâm lý điều trị, ngưng toàn bộ công việc.

“Hệ miễn dịch tinh thần không tự nhiên mà có, nó cần được rèn luyện từ những lựa chọn và hành vi đúng đắn, lặp lại mỗi ngày để tâm trí đủ vững như tiêm vaccine cho cơ thể. Trong thời đại số, đây là kỹ năng sống bắt buộc để giúp mỗi người miễn dịch trước những tổn thương tinh thần. Khi làm chủ được thông tin và cảm xúc, ta mới có thể sống ý nghĩa và hạnh phúc”, ThS Võ Minh Thành, Khoa Tâm lý học, Đại học Sư phạm TPHCM, chia sẻ.

Chia sẻ trên chương trình Câu chuyện cuộc sống, bác sĩ - CKII Lâm Minh Hiếu, Đơn vị Tâm lý lâm sàng, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cho biết, sức khỏe tinh thần đang là vấn đề phổ biến ở người làm văn phòng do áp lực công việc, mối quan hệ và chỉ tiêu hiệu suất. “Dấu hiệu sớm thường là rối loạn giấc ngủ, sau đó là cảm xúc tiêu cực như lo âu, căng thẳng, cáu gắt và né tránh giao tiếp. Khi kéo dài, trạng thái này khiến người lao động mất năng lượng, chán nản và giảm động lực làm việc”, bác sĩ - CKII Lâm Minh Hiếu nhấn mạnh.

Chấp nhận cảm xúc thay vì né tránh, duy trì các hoạt động như yoga hay thể dục, tạm dừng công việc khi quá stress, tìm đến các chuyên gia phù hợp để được hỗ trợ… là những giải pháp được các chuyên gia chia sẻ, một mặt giúp giảm bớt áp lực, đồng thời giúp nâng cao hệ miễn dịch tinh thần. Chỉ khi biết lắng nghe bản thân, chủ động chăm sóc và tìm kiếm sự hỗ trợ đúng lúc, mỗi người sẽ có nền tảng vững vàng hơn để làm việc hiệu quả, sống cân bằng và bền bỉ hơn trong hành trình dài phía trước.

HẢI DUY