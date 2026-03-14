Chính trị

Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đặc khu Bạch Long Vĩ nô nức đi bầu cử

Đúng 6 giờ 30 phút sáng 14-3, các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đặc khu Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) đã tới 2 khu vực bỏ phiếu để bầu ra những đại biểu ưu tú.

Theo ông Đào Minh Đông, Chủ tịch UBND đặc khu Bạch Long Vĩ, tới 10 giờ cùng ngày, tỷ lệ bỏ phiếu đạt 93,5%.

Trước đó, các khu vực bỏ phiếu tổ chức khai mạc đúng thời gian quy định lúc 6 giờ 30 phút. Thành phần dự lễ khai mạc gồm có: Đoàn giám sát bầu cử thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, UBND đặc khu, Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu; đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể đặc khu; đại diện cử tri và các thành viên Tổ bầu cử.

Cán bộ, chiến sĩ ở đặc khu Bạch Long Vĩ trong buổi sáng bầu cử

Lễ khai mạc ngày bầu cử diễn ra trang trọng, đúng quy định theo hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Bộ Nội vụ. Sau lễ khai mạc, đồng loạt các khu vực bỏ phiếu bắt đầu tiến hành bầu cử. Không khí ngày bầu cử trang nghiêm, dân chủ, đúng quy định pháp luật.

Các cử tri tập trung để bầu cử

Ông Đào Minh Đông cho biết, trước và trong ngày bầu cử, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, các tuyến đường chính, trung tâm, tuyến đường vào các điểm bỏ phiếu được treo cờ, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu; các điểm bỏ phiếu trang trí trang trọng, đúng quy định; qua đó tạo không khí tích cực cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, thực sự là ngày hội toàn dân.

Tất cả nhà dân đều treo cờ Tổ quốc, các tuyến đường của đặc khu được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, quân dân đặc khu rất phấn khởi, hào hứng chờ đợi thời điểm bỏ phiếu để thực hiện trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mình, lựa chọn những ứng cử viên tiêu biểu, đủ đức, tài tham gia Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, dân quân thường trực đảm bảo an toàn tại các khu vực bỏ phiếu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không phát sinh vụ việc phức tạp liên quan đến bầu cử.

“Ngày bầu cử trên địa bàn đặc khu Bạch Long Vĩ diễn ra nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn; cử tri tham gia bỏ phiếu tích cực; nhân dân trên địa bàn hào hứng, phấn khởi”, ông Đào Minh Đông khẳng định.

>> Một số hình ảnh bầu cử tại đặc khu Bạch Long Vĩ:

Trên đường đi, ngõ xóm được trang hoàng cờ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền ngày bầu cử
Quang cảnh khu vực bỏ phiếu số 2, đặc khu Bạch Long Vĩ
Cử tri tìm hiểu về nội quy bỏ phiếu và thông tin các ứng cử viên
Cử tri nhận phiếu để bầu ra những đại biểu ưu tú nhất
ĐỖ TRUNG - PHÚ LƯƠNG

