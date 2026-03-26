Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất

Sáng 26-3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp với các cơ quan rà soát những công việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (dự kiến khai mạc ngày 6-4).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp, sáng 26-3

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội xem xét, kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, gồm: Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội và các thành viên của Chính phủ.

Quang cảnh phiên họp

Theo Chủ tịch Quốc hội, sau khi có kết quả bầu cử, các cơ quan tiến hành rà soát, đến nay đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện để xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của 500 người trúng cử. Hội đồng Bầu cử quốc gia dự kiến xem xét, thông qua nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI trong ngày 27-3.

Sau khi nghe báo cáo về việc chuẩn bị kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan khẩn trương tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch Quốc hội trên tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành, đảm bảo tổ chức thành công kỳ họp.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh báo cáo tại phiên họp

Về một số nội dung cấp bách dự kiến bổ sung vào chương trình kỳ họp để triển khai ngay các nghị quyết mới ban hành, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh có văn bản gửi các cơ quan khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và gửi đến các cơ quan của Quốc hội trước ngày 11-4, bảo đảm đủ thời gian thẩm tra, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và trình Quốc hội tại đợt 2 của kỳ họp.

Trước đó, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội trong kỳ họp thứ nhất là 11 ngày, khai mạc vào sáng 6-4 và bế mạc ngày 24-4.

