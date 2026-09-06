Sản phụ sinh con trên máy bay, Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Myanmar

Ngày 6-9, Vietnam Airlines cho biết, chuyến bay VN38 hành trình từ Copenhagen (Đan Mạch) đến TPHCM đã phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Yangon (Myanmar) để cấp cứu một hành khách chuyển dạ, sinh con trên máy bay.

Chuyến bay chuyển hướng hạ cánh để cấp cứu sản phụ. Ảnh: VNA

Khoảng 10 giờ ngày 5-9, sau khi cất cánh, hành khách N.L.D.L (quốc tịch Việt Nam) có dấu hiệu chuyển dạ. Tổ tiếp viên lập tức triển khai các biện pháp sơ cứu theo quy trình và phát thanh tìm kiếm hành khách có chuyên môn y tế. Với sự hỗ trợ của 5 hành khách tình nguyện cùng tổ tiếp viên, em bé chào đời ngay trên chuyến bay.

Do sức khỏe của sản phụ có dấu hiệu không đảm bảo, tổ bay quyết định chuyển hướng, hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Yangon để hành khách và em bé được tiếp cận cơ sở y tế. Vietnam Airlines phối hợp với đơn vị phục vụ mặt đất và nhà chức trách sân bay Myanmar triển khai hỗ trợ y tế. Sản phụ cùng em bé sau đó được đưa đến bệnh viện tiếp tục điều trị.

Sau khi hoàn tất công tác hỗ trợ, chuyến bay VN38 khởi hành trở lại lúc 3 giờ 30 phút ngày 6-9 (giờ địa phương) và hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6 giờ 5 phút cùng ngày.

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