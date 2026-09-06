Hơn 4 triệu người dân TPHCM được khám sức khỏe

Ngày 6-9, Sở Y tế TPHCM cho biết, sau hơn 3 tháng triển khai Kế hoạch khám sức khỏe cho người dân thành phố (từ 25-5 đến ngày 6-9), số người được khám tích lũy đã vượt mốc 4 triệu người (4.009.583 người), đạt 31% dân số thành phố.

Người dân phường Bình Thới đăng ký khám sức khỏe tại điểm khám trên địa bàn

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đằng sau con số hơn 4 triệu người được khám sức khỏe định kỳ là nỗ lực thầm lặng và đầy trách nhiệm của chính quyền các phường, xã, đặc khu, các trạm y tế; các bệnh viện công lập và ngoài công lập; các phòng khám và đội ngũ nhân viên y tế trong suốt hơn 3 tháng qua.

Ở từng địa bàn, chính quyền địa phương đã chủ động rà soát dân cư, vận động người dân tham gia, phối hợp bố trí địa điểm và tổ chức các đợt khám phù hợp với điều kiện thực tế. Các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đã tích cực đồng hành cùng y tế cơ sở, huy động nhân lực, chuyên môn và trang thiết bị. Các trạm y tế vừa đảm trách công việc thường xuyên, vừa trực tiếp tổ chức khám, sàng lọc, cập nhật dữ liệu và quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn.

Nhân viên y tế lấy máu xét nghiệm cho người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ

Đặc biệt, kết quả này sẽ không thể có được nếu thiếu sự hưởng ứng và hợp tác của người dân thành phố. Mỗi người dân chủ động tham gia khám sức khỏe không chỉ là quan tâm đến sức khỏe của chính mình mà còn góp phần cùng thành phố từng bước hình thành dữ liệu sức khỏe cộng đồng đầy đủ hơn, phục vụ quản lý và chăm sóc sức khỏe lâu dài.

“Mốc hơn 4 triệu người rất đáng ghi nhận, nhưng chặng đường phía trước vẫn còn dài. Mục tiêu của thành phố là 12.774.459 người, trong khi kết quả hiện nay mới đạt hơn 31%. Điều đó có nghĩa là còn gần 9 triệu người cần tiếp tục được tiếp cận, khám và sàng lọc”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng thông tin.

Hành trình này vẫn đang tiếp tục, với mục tiêu không chỉ khám được nhiều người hơn, mà quan trọng hơn là từng bước quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe người dân liên tục, lâu dài ngay từ cộng đồng.

THÀNH SƠN