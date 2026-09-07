Vụ cháy khách sạn ở TPHCM: 17 nạn nhân được chuyển viện

Liên quan vụ cháy khách sạn trên đường Tân Kỳ - Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, TPHCM sáng 7-9, lực lượng y tế đã sơ cứu, vận chuyển 17 nạn nhân đến các bệnh viện để thăm khám, điều trị.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ cháy, Tổng đài 115 TPHCM điều phối 7 xe cứu thương đến hiện trường, gồm 2 xe của Trung tâm cấp cứu 115 và 5 xe từ các trạm vệ tinh.

Cảnh sát tiếp cận bên trong, giải cứu những nạn nhân mắc kẹt. Ảnh: HT.

Các ê-kíp cấp cứu ngoại viện phối hợp lực lượng cứu hộ sơ cứu 17 nạn nhân, sau đó chuyển đến các cơ sở y tế. Cụ thể, Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận 5 ca; Bệnh viện Trưng Vương 1 ca; Bệnh viện Nhân dân 115 có 2 ca; Bệnh viện Tân Phú 3 ca; Bệnh viện Tâm Trí 4 ca; Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận 1 trẻ em và 1 người lớn.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, khoa Cấp cứu tiếp nhận bé trai 2 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk, bị ngạt khói. Theo cha bệnh nhi, khoảng 5 giờ sáng, khi phát hiện khách sạn cháy ở tầng trệt, anh đưa con từ tầng 4 lên tầng thượng.

Bệnh nhi được ê-kíp 115 cho thở oxy tại hiện trường trước khi chuyển đến bệnh viện. Tại đây, trẻ tiếp tục được hỗ trợ oxy, truyền kháng sinh. Hiện bệnh nhi tỉnh, sinh hiệu ổn và đang được theo dõi.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận bé trai trong vụ cháy khách sạn. Ảnh: GIAO LINH.

Tại Bệnh viện Thống Nhất, 5 bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng ngộ độc khí CO. Các bệnh nhân được thăm khám, thực hiện xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Hiện cả 5 đang được theo dõi tại Khoa Nội hô hấp; trong đó một bệnh nhân nam 20 tuổi có nguy cơ phải đặt nội khí quản do ngộ độc CO mức độ nặng.

Như Báo SGGP thông tin, rạng sáng 7-9, vụ cháy xảy ra tại khách sạn T.D. trên đường Tân Kỳ - Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì. Khách sạn có quy mô 1 trệt, 1 lửng, 4 lầu và sân thượng, gồm 19 phòng. Vụ cháy khiến 2 người tử vong.

Hiện Công an TPHCM tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

GIAO LINH