Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc thăm, tặng quà bệnh nhi tại các lớp học đặc biệt

Ngày 4-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp với Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng, Chi nhánh TPHCM tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại Lớp học Hoa hướng dương (Bệnh viện Ung bướu TPHCM) và Lớp học Vui vẻ (Bệnh viện Nhi đồng 1). Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Đồng hành, chăm lo trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo”.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc trò chuyện với các bệnh nhi tại Lớp học Vui vẻ (Bệnh viện Nhi đồng 1) Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đến dự có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tại Lớp học Hoa hướng dương, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi, động viên các cháu nhỏ đang điều trị bệnh, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, giáo viên và các đơn vị đồng hành trong việc duy trì lớp học ngay trong bệnh viện. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc mong các cháu giữ tinh thần lạc quan, yên tâm điều trị, tiếp tục học tập phù hợp với điều kiện sức khỏe.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc đeo khăn quàng đỏ cho đội viên Lớp học Hoa hướng dương (Bệnh viện Ung bướu TPHCM) Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đến thăm Lớp học Vui vẻ tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc chia sẻ với những bệnh nhi phải điều trị dài ngày, lớp học không chỉ giúp các con duy trì việc học mà còn tạo không gian vui chơi, giao lưu, giúp giảm bớt áp lực trong quá trình điều trị. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc động viên các con mạnh mẽ vượt qua bệnh tật, sớm hồi phục và trở lại trường học; mong các thầy cô giáo giữ sức khỏe, gắn bó lâu dài với lớp học.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc cùng đại diện các đại biểu, nhà tại trợ tặng quà cho các bệnh nhi tại Lớp học Hoa hướng dương (Bệnh viện Ung bướu TPHCM) Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc, từ những lớp học đặc biệt này, bệnh viện không chỉ là nơi chữa bệnh mà còn trở thành nơi giữ lại cho các em một phần tuổi thơ. Ở đó, hành trình điều trị được tiếp thêm niềm tin, còn những ước mơ đến trường vẫn được nối dài.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc và Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng quà lưu niệm cho các giáo viên Lớp học Vui vẻ (Bệnh viện Nhi đồng 1) Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dịp này, đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đoàn công tác trao 250 phần quà cho giáo viên và học sinh 2 lớp học, nhằm động viên các thầy cô và bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Buổi lễ khai giảng đặc biệt Trước đó, tại lễ khai giảng Lớp học “Hoa Hướng Dương” và Lớp học Vui vẻ, Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cho biết, việc chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo không chỉ dừng ở thuốc men, chi phí điều trị mà cần tạo điều kiện để các em được vui chơi, học tập, chăm sóc tinh thần, không để bệnh tật làm gián đoạn cơ hội học tập và tương lai của trẻ. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng quà cho bệnh nhi Lớp học Vui vẻ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Ảnh: HOÀNG HÙNG Bà Trương Thị Bích Hạnh đánh giá cao sự tận tâm của các thầy cô, tình nguyện viên tại lớp học, không chỉ giúp bệnh nhi duy trì kiến thức mà còn mang đến niềm vui, sự tự tin và một phần tuổi thơ trong những ngày điều trị. Đồng thời yêu cầu các ngành, các cấp cần tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả chương trình “Đồng hành chăm lo trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo”; bảo đảm quyền học tập của trẻ trong quá trình điều trị.

Một số hình ảnh tại lễ khai giảng, ảnh: HOÀNG HÙNG

Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ảnh: HOÀNG HÙNG

THÀNH SƠN